Vastab Eero Kinnunen, Kaitseliidu Harju maleva pealik, kolonelleitnant.

Kaitseliidu (KL) liikmeskond vähenes eelmise aasta jooksul pea 500 võrra. Vabatahtlikku riigikaitseorganisatsiooni kuulub praegu üle 25 000 inimese. Kuidas elab KL Harju malev? Kas liikmeskond suureneb või väheneb?

Harju malev elab hästi. Igas organisatsioonis on tõususid ja mõõnasid, kuid minu arvates oleme me praegu vahepeal. Liikmete arv on mõnevõrra vähenenud seoses liikmeskonna korrastamisega. Aga suurt probleemi me sellest ei näe. KL ongi selline dünaamiline organisatsioon, mis vahetevahel kasvab ja siis jälle kahaneb ning see on suuresti sõltuv välistest teguritest.

Hetkel on Harju malevas üle 1600 kaitseliitlase ja suuruselt oleme teine malev Eestis.

Kui palju on praeguseks juba peaaegu aasta kestnud COVID-19 viirus, vahepealne eriolukord ja segadus KL-i tegevust mõjutanud?

Mingil määral see loomulikult meie tegevusi mõjutas ja suuremaid väljaõppeüritusi läbi viia ei saanud. Samas täitsa seisma KL-i väljaõpe ei jäänud ja tegutsesime lihtsalt väiksemates gruppides. Ei saa mainimata jätta ka kevadperioodil toimunud koostööd PPA-ga piirikontrolli tugevdamisel, Häirekeskuse ja erinevate testimispunktidega.

Millised on lähituleviku suurimad toimetamised ja väljakutsed Harju maleval?

Aastaplaanid on tehtud, kuid hetkeolukorras vaatame tulevikku ja ootame viiruselaine taandumist. Niikaua jätkame väljaõpet välitingimustes ja piiratud mahus, samuti oleme paljuski kasutusele võtnud erinevaid veebilahendusi, läbi mille kaitseliitlastele teadmisi edasi anda. Loodame, et saame oma suuremamahulised õppused ikka suvel läbi viia.

Maleva loomise ajaks loetakse 25. septembrit 1917.

Likvideeriti koos KL-iga suvel 1940 ja taastati 1990. Malev jaguneb kolmeks malevkonnaks: Rävala, Keila ja Kose. Samuti tegutseb Harku rannikukaitse üksikkompanii, eksterritoriaalsed Männiku malevkond ja valvekompanii.