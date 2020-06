Päikselised ilmad ja õide puhkenud loodus meelitab järjest rohkem õue kõigest sellest osa saama. Küll aga tasub väljas olles olla tähelepanelik, sest liikvel on puugid. Nende hooaeg on tavaliselt varakevadest kuni oktoobrini.

Paljud puugid on nakkushaiguste, puukentsefaliidi ja puukborrelioosi kandjad. Näiteks 2019. aastal haigestus puukentsefaliiti 83 inimest ja puukborrelioosi 2313 inimest (terviseamet).

Puukborrelioos on puukidega edasi kanduv nakkushaigus, mis kahjustab nahka, närvisüsteemi, liigeseid ja südant. Puukborrelioosi vastu vaktsiin puudub, mis tähendab, et seda saab vältida ainult ise tähelepanelik olles. Borrelioos on selline nakkushaigus, mille läbipõdemisel immuunsust ei teki ja seetõttu on alati oht sellesse uuesti nakatuda. Puukentsefaliidi haiguse sümptomid on sarnased gripi sümptomitega. Olenevalt inimesest võib nakatunul viirus edasi tungida ajju ja ajukelmetesse. Puukentsefaliidi vastu ravi ei ole.

Saades pahaaimamatult puugi käest puukborrelioosi või puukentsefaliidi tuleb arvestada, et mõlemad haigused mõjutavad igapäevase elu kvaliteeti, sest tervise taastamine võtab aega. Üldjuhul tähendab see seda, et sissetulek väheneb ja kulutused tervise taastamisele suurenevad, püsikulud aga jäävad. Kas saaksite rahaliselt hakkama, kui ootamatult selgub, et tööst tuleb pikemalt eemal olla selleks, et oma tervise eest hoolitseda?

Sageli arvatakse, et puugid jõuavad inimesteni ainult metsas ja puu otsast, kuid tegelikult varitsevad puugid nii metsas, metsaservas, puisniitudel kui ka kuni mõnikümmend sentimeetrit maapinnast kõrgemal taimestikus ja rohus. Puugid võivad inimesteni jõuda ka lemmiklooma kaudu. Õnneks ei ole kumbki nakkushaigus selline, mis leviks inimeselt inimesele.

Praegu tasub eriti tähelepanelik olla, sest kohe on käes jaanipäev ja loodusesse jõuavad ka need inimesed, kes sinna tavaliselt tihti ei satu. Kui puuk on inimese riiete peale jõudnud, siis toimub keha külge kinnitumine tavaliselt esimese 24 tunni jooksul.

Olge tähelepanelikud ja kaitske ennast puugihammustuse tagajärgede eest!