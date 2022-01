Keila ja Valingu vahele teise raudteeharu rajamine on jõudnud nii kaugele, et alanud on Keila uue silla ehitus. Koos sellega valmib kahe aasta pärast ka Tuula tee tunnel, mis viib jalakäijad raudtee alt läbi.

Teine tee ehitati Valingult läbi Saue Tallinna poole 1980-ndatel. See lõpeb praegusest Padula raudteepeatusest pisut Laagri poole. Teiselt poolt lõpeb teine haru veidi pärast Valingu ülesõitu Keila poole.

Nüüd on AS Eesti Raudtee asunud rajama teid Keila ja Valingu vahel. Samuti Padula ning Pääsküla jaamade vahel. Kui viimasel lõigul algavad suuremad tööd uue aasta alguses, siis esimesel on üht-teist juba tehtud. Keilas rajati mullu koos ülesõidu uuendamisega väike lõik teist teed. Selle aasta sügisel on ehitus edenenud ka Valingult Keila suunas. Ettevalmistused käivad ka Keila jõe uue silla rajamisel.

Uus raudteesild ehitatakse praegusest veidi allavoolu jalakäijate silla poole. Tänaseks on mõlemal kaldal käimas mullatööd.

Töödest rääkis Harju Elule lähemalt AS-i Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Kuidas edeneb Keila-Valingu teise tee ehitus? Kui palju on rajatud raudteetammi ja kui palju teed ennast?

Tööd edenevad plaanipäraselt. Nendega on alustatud Valingu poolt ning käsil on hetkel mulde rajamine ja vähesel määral on ka raudteed paigaldatud. Projekt on algusjärgus, kuid liigume ajagraafikus ja põhilised tööd lähevad lahti soojade ilmade saabumisega.

Mis järgus on Keila teise raudteesilla ehitus?

Keila jõe uue raudteesilla ehitus on alguses. Tõsisema hoo saavad ehitustööd sisse järgmise aasta alguses. Jaanuari lõpuks peaks valmima vahesammas jõe keskel ning siis jätkatakse kaldasammaste ja sillatalade rajamisega.

Praeguse Tuula tee ülekäigu asemel saab kahe aasta pärast jalutada raudtee all. Fotod Allar Viivik

Keila jõe silda ja ka Tuula tunnelit ehitab OÜ Lääne Teed, Keila-Valingu teist peateed aga OÜ GoTrack. Tunnel rajatakse silla ja olemasoleva Tuula tee ülekäigu vahele.

Töödega on alustatud Valingu poolt. Käsil on mulde rajamine ja vähesel määral on ka raudteed paigaldatud.

Kas uus sild on vanast eraldi või sellega koos?

Uus raudteesild ehitatakse olemasolevast sillast eraldiseisvana. Olemasolev vana raudteesild on eelmisel aastal remonditud. Seega jääb see kasutusse ja kohe remonti ei lähe. Teise raudteesilla ja tee rajamisega loome võimalused rongiliikluse tihendamiseks Keila-Tallinna liinil.

Uus sild ei tule olemasolevaga sarnane. Jõe keskele tuleb küll betoonist vahesammas, aga tekiplaat on raudbetoonist.

Esmalt ehitatakse valmis vahesammas ja kaldasambad. Seejärel valmistatakse kohe jõe kohal silla tekiplaat. Tunneli kehand tehakse valmis raudtee kõrval. Seejärel lükatakse see 48-tunnise liikluskatkestuse ajal raudtee alla paika.

Kui suur on Keila-Valingu teise tee ja Keila silla hind? Kas see summa tuleb riigieelarvest?

Uue raudteesilla ja tunneli ehitustööde lepingu maksumus on peaaegu 1,17 miljonit ja see tuleb Euroopa Liidu fondidest.

Keilast edasi Turba ning Paldiski poole on raudteedel vaid üks tee. Kas ja millal võib seal teise tee rajamist oodata?

Hetkel ei ole Eesti Raudteel plaanis täiendava peatee ehitust Turba ja Paldiski suundadel. Sest nendel liinidel ei ole raudtee läbilaskevõime veel ammendunud.