Viimsi vallavanema Illar Lemetti sõnul kasvab taotletavatel uuringualadel väärtuslik mets, mille kaitse alla võtmist on kogukonnaga juba arutanud. Seepärast on valla seisukoht nii uuringutele kui ka kaevandamisele kindel ei, kinnitas ta.

Maavara esinemise korral on Marina Minerals OÜ-l võimalus taotleda menetluses olevale alale maavara kaevandamise luba. Keskkonnaamet palus vallavolikogult arvamust.

Taotluse kohaselt on tarbevaru uuringu eesmärgiks selgitada välja kinnistute väärtus mäetööstusmaana ehk maavarade, liiva ja kruusa kaevandamise võimalikkus. Nimetatud uuringu käigus soovitakse kaardistada ala geoloogiline ehitus, kasuliku kihi paksus, maavara levik ja kvaliteet ning kaevandamistingimused.

