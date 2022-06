Maasikatega koos saabub suvi. Kui neid ilusaid punaseid marju veel oma käega peenrast korjata saab, siis maitsevad nad veelgi magusamalt!

Kuidas on aga tänavune jahe kevad maasikatele mõjunud ja kes sel aastal maasikaid korjama hakkavad, seda uurisime kahest maasikatalust.

Vastavad OÜ Aran PM, Lemmatu Marjatalu ja OÜ Männiaru.

Kuidas on sel aastal ilmastik saagikusele mõjunud ja kui suurt saaki hooaja jooksul oodata on?

OÜ Aran PM: Sel aastal oli kevad pikem ja jahedam kui tavaliselt. Tulenevalt sellest venib avamaa saagi valmimine ja esimesed maasikad hakkavad seal küpsema alles jaanipäeva paiku. Kuna aga meie farmis on pool tootmisest kasvuhoonetes, siis käib korje täies hoos juba alates mai lõpust. Iga päevaga tuleb aina rohkem marju.

Korjama on oodatud kõik! Foto Mick Haupt, unsplash.com

Lemmatu Marjatalu: Talvine lumekate hoidis taimed soojas ning keskvalmivad ja hilised sordid talvitusid rahuldavalt ja ilma külmakahjustusteta. Probleeme oli meil varajaste maasikasortide talvitumisega ning neid taimi katsime katteloori ja talvevõrguga. Varajaste sortide esimesed õied võttis ikkagi külm ära ja nendest saaki ei tulnud. Maasikaaeg tuleb aga siiski saagikas. Hetkel on marju palju küljes ja järgmised põllud on juba õitemeres. Lemmatu Marjatalus alustasime maasikate korjamist avamaalt mai lõpus. Hetkel on probleemiks kuivus, eriti nendel põldudel, kus kastmist pole.

Kevad oli pikk ja jahe, maasikasaak tõotab tulla aga rohke.

OÜ Männiaru: Ilmastik on üldiselt hästi mõjunud, kuigi pikk ja jahe kevad nihutab saagi valmimise aega juuni lõppu ja juuli algusesse, on taimed siiski saanud rahulikult kosuda ja õitseda.

Nüüdseks on taimed lopsakad ja õisi on küljes pigem üle keskmise rohkem. Õitsemise põhjal võiks arvata, et tuleb üsna hea saagiaasta.

Kuidas on lood tööjõuga, kes maasikaid korjamas käivad?

OÜ Aran PM: Meie juures töötamiseks peab olema vähemalt 18 aastat vana. Nooremate töölevõtmine on keerulisem ja nende tööaeg on piiratud. Kuna töö käib kasvuhoonetes, on see nooremate jaoks raske keskkond, kus päev läbi viibida.

Lemmatu talus algas korje juba mai lõpus. Foto Lemmatu Marjatalu

Lemmatu Marjatalu: Meie talus on käinud korjamas kohalikud Luunjast ja Tartust, korjajaid on igast rahvusest. Oleme aastaid teinud koostööd Eesti Õpilasmalevaga ja ka sellel aastal on tulemas mitu rühma noori Lemmatu Marjatallu maasikaid korjama – noored otsivad oma esimest töökohta. Korjajate hulgas on ka palju noori peresid ja üksikvanemaid, kes soovivad lisa teenida. Igal aastal on ka õpetajaid, kuid seda järjest vähem. Pigem on seltskond kirju, keda motiveerib raha, keda töötamine värskes õhus või kes tunneb, et on korilase loomuga ja lihtsalt meeldib kultuurselt vagude pealt marju korjata.

OÜ Männiaru: Maasikakorjajaid on alati puudu, oodatud on kõik vähemalt 16-aastased nobedate näppudega töömesilased. Hetkel on kokkulepped sõlmitud nii kohalike inimestega kui ka Ukraina sõjapõgenikega, samuti käib abis Kiili Õpilasmalev.

Kas Teie juures saab marju korjata ka enda tarbeks?

OÜ Aran PM: Marju saab ka endale korjata. Selle jaoks on meil mitmed põllud, mis ei ole enam tootmispõllud, selle võimaluse avame peale jaanipäeva.

Lemmatu Marjatalu: Igal aastal pakume ka isekorjamist. Isekorjamispõllud on tavapäraselt avatud E, K, R, L kell 14.00–20.00. Sel aastal avame isekorjamispõllud jaanipäeva paiku, täpsema info leiab Lemmatu Marjatalu kodulehelt või sotsiaalmeedia kanalitest.

OÜ Männiaru: Oleme igal aastal pakkunud inimestele maasikate ja herneste isekorjamise võimalust, selleks tasub jälgida Jõeääre talu Facebooki lehte. Usun, et ka sellel aas-

tal avame samuti selle võimaluse.

Millega Teie ettevõte peale maasikate veel tegeleb?

OÜ Aran PM: Talu tegeleb lisaks maasikatele ka vaarikate, mustsõstarde ja õuntega. Lisaks pakume ka külmkuivatatud maasikaid ja erinevad mahlasid.

Maasikasaak on rikkalik. Foto Vladyslava Andriyenko, unsplash.com

Lemmatu Marjatalu: Lemmatu Marjatalus on maasikaid 10 hektarit. Meie eripäraks on maasikasortide rohkus, samuti kasutame agrotehnikas katteloore ja oleme teadlikult loonud põldudele mikrokliima (hekid, veekogud, metsatukad jne), mis aitab saaki ajatada. Meie maasikapõllud on külvikorras teiste kultuuridega, mis tagab kvaliteetse mullastiku ja vihmaussi rohkuse. Tänu sellele saame maitsvaid maasikaid, sest taimed on tugevad, terved ja nagu meile meeldib öelda – „õnnelikud“. Usume, et head asjad juhtuvad nendega, kes söövad Lemmatu Marjatalu maasikaid just tänu taimede headele kasvutingimustele. Meie marju saab osta talust kohapealt või erinevatest kauplustest.

OÜ Männiaru: Jõeääre talu põhitegevuseks on maasikakasvatus. Igal aastal avame hooajaks talu väravas poe, et mari otse põllult kliendini jõuaks. Lisaks kasvatame aedhernest, varast kartulit, vaarikat ja küüslauku. Vaarikas ja küüslauk on meie sortimendis esimest aastat.

OÜ Männiaru sõnul pole huvi maasikate korjamise vastu sõjapõgenike seas nii suur, kui oleks lootnud. Hetkel elab talus viis sõjapõgenikku, kes leidsid tee nendeni juba siis, kui nad olid veel oma kodumaal. Nemad otsisid töö ja elukoha võimalust ühes. Samuti on tehtud pakkumine Kose-Uuemõisas elavatele põgenikele, kellest mõned huvilised on lubanud korje ajaks tööle tulla.

Lemmatu Marjatalusse on korjama oodatud samuti kõik huvilised olenemata rahvusest.