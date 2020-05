Veetorni taastamine Laste mänguväljak Kellamäe parki Mobiilne pargiraamatukogu Koerte mänguväljak Muuga aedlinna Metsapargi kanali puhastamine ja selle kaldale paadijaama loomine Puude ja põõsaste istutamine Kellamäe parki Keskväljak/jõulukuuseplats Muuga aedlinna Kaaned prügikastidele Tasuta autobussisõidu pikendamine Iruni Vaba püsilava tiigi juurde Püsilava tiigi kaldale Viljapuu puiestee mänguväljaku paremaks muutmine Külakiik Vabaaja keskus Lasketiir Maardusse Noortepark Muuga aedlinna Tasuta pakendi äraveo teenus Püstitada lasteaedadesse kasvuhooned, et seal õppida seal eesti keelt Maardu järve rannavalve Viljapuu kaldarada Koerte jäätmepeatused Perekohvik Elektroonilised tablood bussipeatustesse Õunapuude istutamine Maardu linna

Avalikkust ei teavitatud kaasava eelarve hääletuse tulemustest siiski mitte kohe, kui hääletamine lõppes, vaid alles aprilli lõpus. Linnavalitsus lubas, et teine suurt kogukonna poolehoidu saanud idee Muugale välijõusaali seadmete püstitamisest võetakse samuti tööplaanidesse. Kaalutakse ka koerte mänguväljaku rajamist, samuti bussipeatuste uuendamist.

Kui hääled olid kokku loetud, selgus, et suurima toetuse – 113 häält – oli pälvinud Olga Sokolovskaja väljapakutud Maardu järve kai, mis rajatakse juba selle aasta jooksul, nagu kaasava eelarve reeglid ette näevad.

Maardu linna eripäraks kaasava eelarve koostamisel on olnud, et iga hääletaja saab oma toetuse anda kahele ideele, mis tema arvates tuleks konkursi raames teostada. Kokku laekus tänavu 299 häält.

Kaasavat eelarvet koostatakse Maardu linnas juba neljandat aastat ideekonkursi “Kodulinn kaunimaks” raames. 2017. aastal võitis konkursi kaasaegne laste mängu- ja spordiväljak, 2018. aastal tehniline hoone linnastaadionile ja 2019. aastal kaasaegne korvpalliväljak. “Kõik need ideed viidi ellu. Samuti leidsid realiseerimist ka need maardulaste vahvad ettepanekud, mis ei kogunud enamust häältest. Nii näiteks korrastati Muuga külaplatsi, ehitati koerteplats linna põhjaossa, metsaparki rajati disc golf´i rada, Kellamäe park sai metallist kuju, alustati Maardu põhikooli spordiväljaku projekteerimist,” meenutab linna kommunikatsioonijuht Jelena Katsuba.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)