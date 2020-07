Koroonakriis on peaaegu et halvanud turisminduse ning mõjunud raskelt ka transpordisektorile. Elektritarvikuid ja -seadmeid tootev Ensto Ensek seevastu on suutnud oma tootmismahte kasvatada ja võtta tööle 60 täiendavat inimest. Harju Elu uuris ettevõtte tegevjuht Kaarel Suukilt, mis tagab edu kriisiolukorras.

Kui suur oli Ensto Enseki eelmise aasta käive, kui suur kasum? Paljudele inimestele tööd pakuti?

Ensto Enseki 2019. aasta käive oli 75,8 miljonit ning kasum 2,9 miljonit eurot. Kokku töötas Ensto Ensekis ca 450 inimest.

Milliseid tooteid ettevõttes eelmisel aastal peamiselt valmistati, millistesse riikidesse neid tarniti?

Oleme elektritarvikute ja -seadmete tootja. Meie tooteportfell on lai ja tooted lähevad peamiselt võrguettevõtetele võrgukvaliteedi tagamiseks, ehitussektorisse ning nutika linna kontseptsiooni toetamiseks, näiteks elektriautode laadimisseadmetega panustame rohelisse transporti, eriti linnakeskkonnas.

Eelmisel aastal keskendusime aktiivselt muutuste juhtimisele, et toota targemaid tooteid. Ühendasime kaks ettevõtet ning kolm tehast ühe katuse alla. Viisime edukalt ellu tootmisüksuste kolimised nii ettevõtte sees kui ka partneritele Euroopas ja Aasias. Muutuste tulemusel saame järjest enam keskenduda nutikatele toodetele, näiteks elektriautode laadijad, silikoonkomponendid, jaotusvõrgu tarvikud, elektrikütte lahendused, valgustid.

Meie toodangust 92% läheb ekspordiks 80 eri riiki. Meie põhiturg on Skandinaavia – Soome, Rootsi, Norra, aga ka Poola, Venemaa, Itaalia. Kasvav trend on eksport USAsse ja Aasiasse.

Mis hetkel te taipasite, et koroona tõttu tulevad suuremad tagasilöögid nii Eesti kui ka maailma majanduses tervikuna?

Eks teadmatust oli palju, aga kuna meie tarneahel on globaalne, siis märkasime teatavat muutust tarneahelas juba jaanuaris, kui viirus Hiinat laastas. Selle kriisi puhul ei saa öelda, et keegi oleks selleks valmis olnud, kuid pandeemiaga on selgeks saanud, et ettevõte peab ootamatustega alati arvestama. Olime ettenägelikud, suutsime säilitada selge pea ja tänu meie inimestele leidsime kiired lahendused. Me suhtusime kriisi kui ajutisse muutusesse ja kohanesime kiiresti.

Ensto Ensek tegutseb elektriseadmete valdkonnas ning meie tooted aitavad elu elektriga paremaks muuta ehk tegutseme valdkonnas, mis on ühiskonna toimimiseks vajalik ning seetõttu ei ole majanduslanguse mõju meile nii tugev ja kiire. Investeeringuid võrkude kvaliteeti jätkatakse ka kriisi ajal ning see tagab meile mahud ja müügi.

Kui Jüri Ratase valitsus 12. märtsil eriolukorra välja kuulutas, siis millised muudatused tegi Ensto Ensek oma töös?

Otsustasime kiiresti, et need inimesed, kellel on võimalik teha kaugtööd, jäävad kodukontorisse ning tehastes kohapeal võtsime kasutusele mitmed ettevaatusabinõud. Saime õppida ka Ensto teiste riikide tehaste kogemusest, kus olukord oli juba keeruline – näiteks Prantsusmaa. Meie inimesed olid väga kiire kohanemisvõimega, võtsid vajalikud muudatused omaks ja see aitas säilitada ettevõtte töövõime.

Eriolukorra ajal, kus teadmatust oli palju, keskendusime rohkem lühiajalistele eesmärkidele nagu töötajate tervise hoidmine, tellimuste täitmine, tarneahela töös hoidmine jms. Eriolukord on pigem andnud meie mahtude kasvule positiivse tõuke – toodete järele on nõudlus kasvanud.

Seni pole Ensto Enseki töötajatest keegi veel koroonaviirusega nakatunud? Millised ettevaatusabinõusid ettevõttes rakendatakse?

Tänu kõigile ettevaatusabinõudele jäid meie töötajad terveks. Ennetavate meetmetena jäid näiteks kontoritöötjad kaugtööle, jätsime ära näost-näkku koosolekud, tehastes ei võtnud me vastu külalisi, hajutasime töötajate liikumist ning tõime juurde konteinergarderoobid, seadsime sisse desinfitseerimise jaamad ja maskide kasutamise, kord nädalas teeme tehases täispuhastuse. Jätkame ennetavate tegevustega tänagi, sest viirus pole kuhugi kadunud.

Kuidas 2+2 reegli täitmine igapäevases tootmistegevuses välja näeb?

Tähelepanu tuleb suurtes ettevõtetes pöörata inimeste kogunemiskohtadele, näiteks sööklale, kus hajutasime istumiskohad ja tagasime seeläbi reegli täitmise. Kuid peamiselt oleme 2+2 reegli täitmise taganud inimeste teadlikkust tõstes.

Me tegutseme läbi inimeste kaasamise ja otsustamine on viidud suuresti töötajate tasandile, see tähendab, et iga töötaja teab ise oma töökeskkonnas, kellega ta kokku puutub ja kuidas on kõige parem käituda. Ettevõte tagab vajaliku informatsiooni ning usaldab inimesed ise õigeid valikuid tegema – see on üks meie suurim tugevus, sest saame kasutada inimeste enda motivatsiooni ja pühendumust ning see toobki edu ja tulu.

On veel üks huvitav nüanss. Käesoleval aastal Ensto Enseki töötajate võetud haiguspäevade arv on võrreldes varasemate aastatega oluliselt väiksem. Millega seda seletada?

Inimesed on kindlasti teadlikumad hügieenireeglitest ja ka ettevaatlikumad haiguste suhtes. Kindlasti mõjutab ka see, et sotsiaalseid kontakte nii tööl kui ka väljaspool tööaega oli oluliselt vähem.

Ensto Enseki Keila tehase tootmistsehh. Fotod erakogu

Kuidas mõjutas ettevõtte tegevust eriolukorra lõpp 18. mail?

Ilmad on ilusamad ja saame teha õues koosolekuid. Tegelikult ei mõjutanud see meie tegevust. Paljude ettevaatusabinõudega jätkame endiselt ning kontoritöötajad on kaugtööl kogu suve jooksul – viirus pole veel kuhugi kadunud.

Olukorras, kus paljud Eesti ettevõtted koondavad, on Ensto Ensek suutnud tänavu 60 töökohta juurde luua. Kuidas see on saavutatud?

Suutsime kriisi ajal tarnida ja meie mahud on kasvanud. Mahtude kasv näitab, et meie tooted on olulised ning aitavad igapäevast elu elektriga paremaks muuta, mis tahes olukorras – toetada elektrivõrkude töökindlust ning elutähtsate teenuste kättesaadavuse jätkumist, näiteks haiglaravi. Samuti toetavad mahtude kasvu eelmisel aastal tehtud ümberkorraldused, kus konsolideerisime tootmist Eestisse, seda jätkame ka tänavu.

Milliseks te prognoosite ettevõtte tellimuste ja tootmismahu olukorda tänavu teisel poolaastal?

Ennustaja rolli ei taha võtta, sõltume globaalsest turust ja ootame selle taastumist. Kuid omalt poolt oleme paindlikud ja kõigeks valmis, pigem näeme stabiilse töö jätkumist Eesti tehastes. Meil on tugev tiim, tööd me ei karda, suudame üheskoos vajadusel pingutada ja leida kiirelt lahendusi, nii et oleme ootamatusteks valmis.

Milliseks kujuneb Ensto Enseki jaoks järgmine aasta?

Digitaliseerimise ja automatiseerimisega jätkame nii sel kui ka järgmisel aastal. Kui siiani oleme investeerinud oluliselt infrastruktuuri, protsesside automatiseerimisse ja inimeste väljaõppesse, siis nüüd aasta teises pooles seame fookusesse selle, millega automatiseerimist ehk kõige enam seostatakse – robotid ja iseliikurid.

Plaanis on soetada esialgu üks koostöörobot ja kaks iseliikuvat tõstukit (AGV). Näiteks koostöörobot, mis töötab inimesega kõrvuti, saab ära teha monotoonsed liigutused, millega säästame aasta ca 1000 töötundi ja sel ajal saab inimene teha midagi sellist, millega robot hakkama ei saa, ehk teha nutikamat tööd ja luua seega suuremat väärtust. Kaks AGVd säästavad meile aastas 3000 inimtöötundi. Need investeeringud on algus ja peavad saama loomulikuks osaks meie ettevõtte arengus. Jätkame tööd paberivaba tootmise suunas ning valmistame ette ka suurt investeeringut silikoonitootmisse.

Muutume kaasaegsemaks ja kasvatame tootlikkust. Turg ootab nutikamaid tooteid ja see ongi suund, mille kallal töötame.

Kui kaua koroona teie hinnangul Eesti ja maailma majandusele veel mõju avaldab?

Jälgime, mis maailmas toimub ja keskendume sellele, mida me ise saame omalt poolt muuta ja ära teha, et olukord stabiliseeruks.