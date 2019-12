Ka alasti sissetungija sai õnnistust

Harkujärve kirikuõpetaja Avo Üprus. Foto on illustratiivne

Advendiaegne Harkujärve kirik oli nagu ikka rahvast täis. Ka sel, kolmanda advendi õhtul oli koorid lõpetamas proovi, et siis koos mitme solistiga üles astuda kohe-kohe algaval kontsertjumalateenistusel. Kogukonna kiriku õpetaja, inimeste hulgas väga populaarne õpetaja Avo Üprus tervitas tulijaid veel vaimuliku särgis, valge alba, milles ta jutlust pidas, ootas käärkambris alles selga panemist. Kirik oli pidulik – ka küünlad olid juba süüdatud. Inimesed olid teenistuseelsetes mõtetes.

Järsku tormas kiriku saali, otse altari ja proovi tegevate kooride ette vööni paljas mees, üritades tiritamme teha ja hundiratast visata. Kes ta oli, kust ta tuli? – keegi ei teadnud, inimesed olid täielikus hämmingus.

Ukse pool seisjad kinnitasid hiljem, et mees oli tormanud kiriku trepile, hakanud seal end paljaks koorima. Riided ja ka jalast tõmmatud jalanõud viska ta kiriku eeskotta. Hundirattad saalis visatud, haaras ta seinaäärselt laualt Saku Lätte kõhuka veepudeli, rebis sellelt korgi ja hakkas põrandale vett kahele poole laiali pritsides altari poole liikuma. Mitmed pealtnägijad tunnistasid hiljem, et uskusid sissetungija kiriku süütavat. Nii väga sarnanes ta tegevus filmides nähtud süütajatele, kes kanistritest bensiini kahele poole põrandale loobivad, et siis hoone süüdata.

Selleks ajaks oli üllatusest üle saanud ka õpetaja Avo Üprus – aegamisi astus ta võõra, poolpalja mehe juurde, asetas talle käed õlgadele ja küsis: “Mis sa teed, on sul midagi juhtunud, armas mees”. Sissetungija tardus hetkeks. Õpetaja kordas küsimust. Siis langes sissetungija põlvili maha, seljaga õpetaja Üpruse poole. Seejärel keeras ta ennast ringi, ise ikka põlvili. “Andke andeks, andke andeks,” pobises paljas mees õpetajale. Kirikuõpetaja õnnistas teda ja uuris, kas ta soovib riideid selga, õues on külm.

Kutsumata võõras ei soovinud midagi ja jooksis uksest välja.

“Politseisse me avaldust ei teinud, sest midagi kriminaalset ei juhtunud,” tunnistas Harkujärve kiriku õpetaja Avo Üprus Harju Elule.

Rahvast tuli juurde ja ka koorid olid proovi lõpetanud. Kontsertjumalateenistus võis alata. Mõned juhtunut näinud arvasid, et tegu võis olla psühhotroopset ainet tarbinud inimesega.