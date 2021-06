Kanama–Valingu teelõik Tallinna ringteel on osa rahvusvahelisest põhimaanteest, mis kuulub üleeuroopalisse transpordivõrgustikku TEN-T.

Lepingu kogumaksumusest 85 protsenti rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Saue Vallavalitsuse finantseeritav osa on 227 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõigu ehitus kestab 20 kuud.

Transpordiamet, AS Trev-2 Grupp ja Saue vallavalitsus allkirjastasid ehituslepingu riigitee number 11 Tallinna ringtee kilomeetrite 29,6–34,2 Kanama–Valingu neljarajalise lõigu väljaehitamiseks pühapäeval, teatas transpordiamet.

