Veebruari viimasel reedel Jüri alevikus avatud uus tervisekeskus on vallas esimene uus hoone, mille katusel on päikesepatareid. Kaasaegne ehitis on ka uue keskväljaku üks nurgakive ning dominante.

Rae valla rõõmsat päeva pidi esialgsete plaanide järgi väisama ka sotsiaalminister Tanel Kiik, kuid ärevad “rindeteated” koroonaviirusest jätsid mehe pealinna asju korraldama. Küll oli kohal ministeeriumi nutika arengu toetamise osakonna juht Kristiina Hunt. “Rõõm on siin olla ja õnnitleda Rae valda. Tervishoius on rõõmsaid kui ka tõsisemaid aegu. Siin on praegu rõõm,” ütles Hunt tervituses.

Koos uue majaga tekkis Jürisse ka uus aadress ehk Keskväljak 1.

Jüri keskus on järjekorras 23. omataoline hoone, mis rajatakse Euroopa regionaalarengu fondi abiga. Kokku kerkib keskusi Eestisse 57. “Ministeeriumi eesmärk on koostöö tugevdamine ja teenuste koondamine ühte paika. See tähendab seda, et lisaks perearstidele ja -õdedele asuvad ja töötavad hoones füsioteraapia, massaaž, koduõed, ämmaemand, hambaarstid, apteek ja kiirabipunkt. Loodan, et see on hea eeskuju tulevastele keskustele,” teatas Hunt.

Ehitus algas lammutamisega

Vallavanem Madis Sarik tunnistas erakordselt päikeselisel päeval: “Loomulikult võinuks hoone olla varem valmis. Aga detailplaneering, toetuste taotlemine ja muud asjaajamised lükkasid seda edasi,” ütles ta.

Ehitama asuti tema eelkäija, tänase parlamendiliikme Mart Võrklaeva ametiajal. Täpsemalt algasid rajamistööd lammutamisega ning ehitus lõpeb samuti lammutamisega. Kadunud on osa 1980-ndatel ehitatud vanast ambulatooriumist-tervisekeskusest. Tulevikus lammutatakse ka olemasolev osa. Uus tervisekeskus kannab aadressi Keskväljak 1, olles aleviku keskplatsi dominante. Keskplats antakse Madis Sariku sõnul ehitajate poolt vallale üle suveks. “Uus keskus on eriline veel seetõttu, sest vallas ei ole varem ühtegi ehitist rajatud konkursiga. Ühtlasi on see ka esimene päikesepatareidega hoone. Katusel on neid 300 kilovati eest,” ütles Sarik.

Kolmel korrusel töötavad kolm perearsti ning kaks kohta on veel varus. Samuti toimetab hoones PERH-i kiirabiüksus, ämmaemandad, psühholoog ja Apotheka apteek. “Meil töötab see proviisoriga ja seega on kõik kooskõlas reformiseadusega,” lisas vallajuht. Tervisekeskuses toimetab Jüri aleviku neljas apteek. Lisaks on hoones ka läbi kolme korruse ulatuv avar, trepiga aatrium.

Pikalt kavandatud

Doktor Alina Terep tsiteeris enne lindi lõikamist ajakirja “Sotsialistlik põllumajandus” aastast 1984. Seal kirjeldatakse aasta varem valminud Jüri ambulatooriumihoonet ja selle porist ümbrust. “Toonane juhataja Jüri Kallo kinnitas, et maja ümbrus jäeti meelega sillutamata. Jalakäijad valivad neile sobivama sirgjoone ning siis saab ümbruse ka korda,” seisab vanas ajakirjas.

Idee rajada Jürisse moodne tervisekeskus tekkis juba aastal 2008. Ikka selleks, et perearstid koos pereõdedega saaksid pakkuda teenuseid ühes kohas.

Avar aatrium ulatub läbi kõikide korruste. Fotod Allar Viivik

Ehituse töövõtulepingu allkirjastamiseni jõuti pärast arhitektuurikonkursse 2019. aasta jaanuaris. Töösse läks kolmanda koha preemia saanud ideekavand märgusõnaga “Park”. Selle autorid on Lauri Eltermaa, Urmo Mets, Kristiina Aasvee, Grete Veskiväli, Julia Trunova, Kaur Talpsep ja Mari Renno büroost Kauss Arhitektuur OÜ.

Tervisekeskuse ja loodava keskväljaku ehituse kogumaksumus on ligi 3,3 miljonit eurot ja seda ehitavad Pro Ehitus OÜ, Eventus Ehitus OÜ ja KRTL OÜ. Hoone enda maksumus on 2,077 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on 853 600 eurot. Ülejäänud rahastus tuleb Rae valla eelarvest. Nurgakivi sai moodsal hoonel paika mais ja sarikapidu peeti mullu oktoobris.