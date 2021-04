“On kahetsusväärne, et jüripäeva traditsioonid on unustusehõlma vajunud ning soovime neid taaselustada!”, sõnab Ajakeskuse Wittenstein esindaja Eliis Õunapuu.

Jüriöö Märgutulede korraldaja Ajakeskus Wittenstein kutsub inimesi pöörduma tagasi oma juurte juurde ja väärtustama maarahva traditsioone, mis on aidanud Eesti rahval rasked ajad üle elada.

Eelmise sajandi alguseni oli just jüripäev, meie esivanemate tähtsaim püha. Kui algselt tehti jürituld kurja peletamiseks äsja väljalastud karja juurest, siis 1343. aasta jüriööl sai sellest märgutuli suure ülestõusu alguseks.

Mootorratturite suursõitu koordineerib Türi motoklubi MC Alempois. Klubi eestvedaja Martin Kruusa sõnul otsustas motoklubi Jüriöö Märgutuledel kaasa lüüa, sest peetakse tähtsaks ajalugu ja selle meeles pidamist. “Mootorratturid on kokkuhoidev seltskond ja üleskutsega tuldi aktiivselt kaasa,” lisas Kruus.

Tule sihtpunktideks on Tallinn, Narva, Haapsalu, Viljandi, Pärnu, Võru ja Valga.

