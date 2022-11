Admiral Vladimir Tributs andis küll lõpuks korralduse pimedas seisma jääda, kuid sellest oli juba vähe abi – ka seisvate laevade külge triivisid meremiinid. On selge, et Tributsi käpardlikkus aitas katastroofile kaasa. Lisaks kõigele jättis ta 29. augusti hommikul konvoid üksi ja põgenes torpeedokaatril Leningradi.

Õhtupimedas hakkas laevu üha sagedamini õhku lendama. Näiteks sai aurik Vironia pommirünnakus rängalt vigastada, kaotas juhitavuse ning jätkas teekonda päästelaeva Saturn puksiiris. Mõne tunni pärast said mõlemad laevad kannatada miiniplahvatustes ja uppusid. Vironial olnud 700st inimesest pääsesid väga vähesed. Suurim ohvrite arv – 1760 – oli aurik Kalpaksil.

Hanno Ojalo on kirjutanud, et esialgu suutsid venelaste konvoid hoida kiilveerivi, kuid üsna varsti läks rivi segi. „Miinitraalerid suutsid puhtaks traalida üsna kitsa faarvaateri (eri andmetel 200–500 m), millest väljumine oli üliohtlik. Kuid loomulikult sattus ujuvaid miine ka puhtakstraalitud laevateele,“ kirjutas Ojalo.

Raamatus täpsustatud andmetel asus 28. augustil 1941 Tallinnast Kroonlinna ja Leningradi poole teele 232 laeva. Lisaks meeskondadele oli laevadel veel u 42 000 inimest, sõjaväelasi, mobiliseerituid, tsiviliste. Nad ei teadnud, et Juminda kandis ootas neid 1612 miini, Saksa suurtükid ning Soome ja Saksa torpeedokaatrid. Samal päeval olid Saksa väed Tallinna vallutanud ja Punalipulisel Balti laevastikul oli põgenemisega tuli takus. Venelased olid Tallinnas kotti jäänud ja pidid evakueeruma.

Tavaliselt kasutatakse toimunu kohta terminit „miinilahing“, mis raamatu „Juminda miinilahing 1941“ autorite Mati Õuna ja Hanno Ojalo hinnangul on omaette nähtus. „Juminda miinilahing oli merelahingu omapärane liik. Lisaks miinitõkete läbimisele ründasid Balti laevastikku Saksa lennukid, Saksa ja Soome sõjalaevad ning tulistasid Soome ja Saksa rannakaitsesuurtükid. Enamik laevu hukkus miinidel, kuid osa ka õhurünnakutest, üks torpeedotabamusest ja üks suurtükimürsust,“ kirjutavad sõjaajaloolased.

Näitus, mis on samale teemale pühendatud, avati tragöödia 81. aastapäeval. „Juminda poolsaare lähistel Tallinna evakuatsiooni käigus toimunud lahing, mis viis kahe päeva jooksul, 28.–29. augustini 1941 endaga kaasa kordi rohkem hingi kui üleilmselt teadaolevad Pearl Harbour või Dunkirk, on eestlastele ja maailmale suuresti tundmata lugu,“ ütles meremuuseumi juht ja näituse üks algatajaid Urmas Dresen avamisel. Kui jaapanlased üllatuslikult 1941. aasta 7. detsembril Pearl Harborit ründasid (mis kiskus USA II ilmasõtta), hukkus 2467 inimest.

„Usume, et oma filmiga saame tuua merepõhja unustatud dramaatilised lood taas pinnale ja panna nendele katkenud lugudele lõpuks punkti. Tahame esitada sündmuste ja inimeste omavahelisi seoseid dramaturgiliselt, jäädes seejuures ajalooliselt ja dokumentaalselt korrektseks,“ ütles Aarma.

Kuna tegu on ajaloolise ainesega, jutustatakse Kiur Aarma sõnul neid lugusid läbi dokumentaalkaadrite, vanade fotode ja animatsiooni.

„Evakueerumise eelõhtust kuni erinevate eluga pääsemisteni, jutustavad seda lugu osalenute hääled, mis isekeskis põimuvad. Need on hääled kõikvõimalikest sündmuspunktidest: laevade mootoriruumidest, hävituslennukilt, piirivalvekaatrilt, päästepaadist, kambüüsist, kajutist, hulpimas mustade lainete vahel,“ rääkis Kilmi.

Jaak Kilmi sõnul on film Juminda merekatastroofist ennekõike inimeste lugu, kus kümned hukkunud laevad, mis sellest läbi sõidavad, on pigem draamalavadeks.

15. oktoobril näitasid nad Lennusadamas järgmisel aastal ekraanidele jõudva filmi treilerit, sealsamas on avatud ka näitus „Põrgu Läänemerel. Juminda meretragöödia 1941“.

