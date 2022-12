„Jõulutunnel alustas 1999. Mina koos jõulutunneliga. Nii et sel aastal stardime siis 23. korda. Mina olen need aastad olnud Jõulutunnelis saatejuht, aga mõned aastad ka produtsent.“ Nii kõneleb ETV kauaaegne saatejuht Margus Saar.

„Mõned aastad on ka vahele jäänud, kui ma ei olnud selle saatega seotud, olin lihtsalt vaataja ja kaasaelaja. Aga viimased kolm aastat olen jälle saatejuht olnud. Sel aastal veame saadet koos Margit Kilumetsaga,“ täpsustab Margus Saar.

Tõenäoliselt saated, mis olid algusaastatel, erinevad tuntavalt nendest Jõulutunnelitest, mis viimastel aastatel on vaatajate ette jõudnud?

Alguses, esimestel aastatel, saadet ei teatud ja ega tõenäoliselt arvatud annetamisestki midagi eriti. Läks kolm-neli aastat mööda, siis meid juba pigem teati. Viiendal aastal juba kindlasti teati.

Alguses oli ETV suhteliselt üksi, teised kanalid ei tegelenud heategevuse ja annetamisega. Pikapeale hakkasid ka teised kanalid heategevussaateid tegema ja meie jätkame. Nii et jõulud ja heategevus – need käivad koos.

Mis on see, mis on teile kõik need aastad kindlustanud vaatajad ja vaadatavuse?

Meil on suhteliselt ühte moodi formaat olnud. Algusest peale. Räägime mõnest terviseteemast – tahame inimesi natuke harida. Selles mõttes on Jõulutunnelil veidi nagu rahvavalgustuslik missioon. Ja teine idee – kutsume inimesi üheskoos midagi ära tegema, ühise eesmärgi nimel tegutsema. Tulemuseks on see, et aitame ühiselt mõnd asja lahendada või mõnd häda leevendada.

Jõulutunneli eripära on ka selles, et telefonifirmad ei võta helistajatelt tasu.

Ja et on jõuluaeg, siis kõlab saates ka muusika…

Muusikutega on meil kokkulepe, et nemad tulevad saatesse tasuta esinema. See on nende poolne annetus. Heategevus.

Kaks viimast aastat on Jõulutunnel kogunud annetusi vähiravifondile „Kingitud elu“. Kellele pühendate selle aasta saate?

Tõepoolest oleme kaks viimast aastat kogunud annetusi vähiravifondile. Vähiravifondi „Kingitud elu“ rahakogumise viis on käia plakatiga ja korjanduskarbiga üritustel, olgu siis laulupeol või muudes rahvarohketes kohtades. Paraku olid viimased kaks aastat avalike üritustega nii nagu oli – koroona sulges väga paljud uksed. Ja vähiravifondil tuli vahenditest nappus kätte. Eks me siis otsustasime oma meeskonnaga aidata. Kogusime kahel aastal kummalgi pea 500 000 eurot.

Mida toetate sel aastal?

Sel aastal räägime diabeedist, esimest tüüpi diabeedist. See on kaasasündinud haigus – ei ole suhkrutõbi, nagu rahvasuus ekslikult arvatakse, mis ei pruugi välja lüüa, aga teatud juhtudel lööb.

Meie partneriks on seekord Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing, kes on seadnud eesmärgiks aidata noortel diabeetikutel soetada endale insuliinipumbad. Need on sellised keha küljes olevad seadmed, mis jälgivad veresuhkrut ja vastavalt vajadusele manustavad insuliini.

Selline aparaat maksab 4000 eurot. Sellest 75% ehk 3000 eurot maksab kinni Haigekassa ja 1000 eurot jääb abivajaja pere enda kanda. Jõulutunneli meeskond tahab, et kõik lapsed, kes seda seadet vajavad, selle ka saaksid, sõltumata sellest, kas pere suudab seda omaosalust maksta või ei.

Lisaks on veel täiskasvanud, kellel üldse pole võimalik Haigekassa kaudu toetust saada, aitame ka neid selle aparaadi muretsemisel.

Kas mäletad summasid, mida kogusite Jõulutunnelite algusaastatel? Ja kui palju annetatakse nüüd?

Kui mälu mind ei peta, siis esimese Jõulutunneliga kogusime 42 000 krooni. Selle rahaga toetasime paljulapselisi peresid. Mäletan, et selle raha eest osteti spordivahendeid, peamiselt suuski ja uiske. Aga see esimene saade oli ka teletegijatele rohkem nagu katsetus – tahtsime ka ise aimu saada, kuidas see heategevus ekraanil välja kukub.

Jõulutunneli eripära, võrreldes näiteks paljude teiste heategevussaadetega, on ka selles, et telefonifirmad ei võta helistajatelt tasu. Muusikutest ma juba rääkisin. Ehk kui ekraanile kuvatakse summa 513 204 eurot, siis täpselt nii palju ka meie partner oma arvele saab, kuskile mujale raha ei lähe.

Ja näe, kui hästi välja kukkus – viimastel aastatel olete kogunud pool miljonit…

Nii teletegijad kui televaatajad on ühiselt aru saanud, et selline aktsioon on jõulude ajal väga vajalik. See töötab. Meie seal, teiselpool ekraani, püüame olla mitte peale pressivad, üritame rahvast natuke harida, pakume head muusikat. Sõnaga üritame kõigiti luua jõululist meeleolu, et vaatajad nende eurode eest, mis nad annetavad, ka midagi vastu saaksid. See on meie eesmärk.

Millal on Jõulutunnel jälle ekraanil?

Jõulutunnelit näeb jälle esimesel jõulupühal, 25. detsembril. Telefonid lähevad lahti 18. detsembril.

Teave

Teiegi võite anda diabeedi-patsientidele lootuse ohutult ja tüsistusteta elada. Helistades 900 7701 annetate 5 eurot, 900 7702 annetate 10 eurot või 900 7703 annetate 25 eurot.