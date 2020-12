Säravad jõulutuled loovad koju õdusa meeleolu. Soovitame kombineerida erinevaid valguslahendusi nii toas kui ka õues, et muuta aasta pimedaim aeg valgusküllaseks. Panime kokku soovitused, mida valgusteid välja valides silmas pidada.

Kasutuskoht

Kasutuskoha järgi eristatakse sise- ja välistingimustes kasutatavaid jõuluvalgusteid. Kasutuskoha määrab toote niiskuskindlus, mida märgib isolatsiooni kaitseaste ehk IP. Mida suurem on number IP tähise taga, seda niiskuskindlam on toode. IP 20 märgistusega tooted on mõeldud kasutamiseks kuivades siseruumides, IP44 tähisega tooteid võib kasutada nii sise- kui ka välistingimustes.

LED-valgustid

Kaasaegsed LED-valgustid on vastupidavad ja energiasäästlikud. Tänapäeval on enamik elektrilisi jõulutulesid üles ehitatud LED-pirnidest, mis on hõõglambist pikaealisemad ja töökindlamad. Täpsemalt võib LED olla kuni 90 % energiasäästlikum ja 50 korda pikema elueaga. LED-lambid ei kuumene ja on väga väikesed, neid saab panna värvi muutma ja vilkuma, mistõttu nende kasutusvõimalused on hõõglampidest oluliselt ulatuslikumad.

Tulede eluiga

Tulede eluiga sõltub väga palju paigaldusest. LED-tuled põlevad mitmeid aastaid, aga tihtipeale lõhutakse need korduva ülespaneku või mahavõtmise käigus ära. Seetõttu soovitame valgustuse maja ja puude külge jätta aastaringselt, et ka hämaratel suveõhtutel tagasihoidlikku aiavalgust nautida.

Kas patareide või juhtmega?

Kaupluste valikus leidub nii patareide kui ka juhtmetega tulesid. Patareidega tuled sobivad hästi siseruumidesse, kus pistikupesasid ei ole – nii avaneb rohkem võimalusi tulede paigutamiseks. Samuti ei jää pistik ning pikk juhe silmi kriipima. Patareidega jõulutuled väga hästi õue ei sobi, sest õuetuled jäetakse põlema pikaks ajaks ning patareid võivad nii kergesti tühjaks saada. Üldjuhul ei ole patareidega tuled ka veekindlad. Õue sobivad kõige paremini veekindlad kaabliga jõulutuled.

Valgusehete valimine

Paigaldus on mugavam ja tulemus parem, kui lähtud valgusehete valikul otstarbest. Kui soovid maja või kõrvalhoone kontuure rõhutada, siis vali valgusketid. Valgusvõrgud sobivad hästi põõsaste kaunistamiseks, rippuvad valgustid aga räästa alla või rõdupiiridele.

Õue kaunistamine

Õue kaunistamisel tuledega kehtib reegel, et neid peab olema palju. Üksik kett räästas ning üksik väike figuur terrassil ei tööta. Kui ehteid pole piisavalt, siis soovitame need koondada kokku, näiteks ehtida ära kas ainult terrassi, ühe puu või aiavärava.

Advendiküünlad

Siseruumides on väga levinud advendiküünlad, mis sümboliseerivad jõuluootust. Traditsiooniliste kolmnurksete advendiküünlade kõrval leidub rohkelt ka modernseid lahendusi, millega aknalauda või riiuleid kaunistada.

Erinevad valguslahendused

Lisaks tavapärastele valguskettidele ja jõulutuledel leidub erinevaid valguslahendusi, mida kodu kaunistamisel kasutada. Mängulisust saab lisada erinevate säravate kujude ja loomadega. Valguspuud loovad hubase valguse ja pakuvad silmailu. Kombineeri erinevaid lahendusi, et jõuda originaalse lõpptulemuseni.

Jõulutuled, mida saad mobiiliga juhtida

Tänapäeval leidub ka nutikaid LED-iga jõulutulesid, mis aitavad ise vajaliku valgusefekti tekitada. Sellised tuled sobivad sisetingimustesse ning nende pikkus on piisav, et ära ehtida ka suurem jõulupuu või kaunistada suur tuba. Nutikad tuled saab ühendada Androidiga või IOS-iga telefonist üle WiFi. Seejärel saad mobiiliäpist valida välja valgusefekti või mustrid, mida valgus peaks jälgima. Selliseid nutikaid jõulutulesid pakub näiteks Twinkly, mis lubab lausa profiefekte luua ning kujundada valgus-show sünkroniseeritult mitmest jõuluvalgustist.