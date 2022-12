“Politsei patrullauto on kaugele paista, kui aga kuskilt pargiteelt või maja nurga tagant ilmub ootamatult korrakaitsja elektrilisel tõukerattal, on kõik kurikaelad üllatunud.”

Nii kõneles Saku ja Kiili valla piirkonnapolitseinik Enely Meho läinud esmaspäeval Saku vallas Tammemäel, Saku operatiivteenistuse keskuse ees.

„Jõulude aeg, soovide aeg. Eks me andsime ikka märku ka, mis meil enim vaja oleks jõulusoove võeti kuulda,“ muheles Enely Meho kolleeg Kätlin Murre lumel seisvat kahte ühesugust tõuksi piieldes.

Politsei peab ajaga sammu pidama

“Mul on hea meel, et meil toimuvad naabri, Kiili vallaga, ühised ettevõtmised. Ka politseid toetame ühiselt,“ kõneles Saku vallavanem Marti Rehemaa tõukse politseinikele üle andes.

„Korravalvurid on meil väga tublid, oleme heades kätes. Nüüd muutuvad nad veel ka mobiilseteks,“ rõhutas Saku vallavanem.

„Üha enam kasutavad noored – ja mitte ainult noored – elektrilisi tõukerattaid. Jalgsi neile järgi ei jõua. Kui nüüd näeme aga näiteks kahekesi tõukerattail sõitjaid või muud moodi eeskirjade eirajaid, saame nad kätte. Saame vestelda, vajadusel ka trahvida. Vähemalt öelda neile – see, mis te teete, on ohtlik. Tõuksidega juhtub aina enam õnnetusi. Ja palju neist juhtub just liikluseeskirjade eiramise pärast,“ kõneles piirkonnapolitseinik Meho.

Saku ja Kiili vallas usutavasti tõukeratastega juhtuvate õnnetuste arv nüüd kahaneb. Politsei peab ajaga sammu pidama.

Politseinikud uurisid kingituseks saadud rattaid. Koos tõuksidega olid kaasas ka turvakiivrid, peal kiri Saku ja Kiili valla piirkonnapolitseinikud. Tõuksidel veel Kiili valla embleem.

Paranesid ka olmetingimused

„Politseiameti poolt on loomulikult oma piirkonnapolitseinikele kõik elementaarne tagatud, vahendid on olemas, töö ja olmetingimused normaalsed. Kuid alati võiks olla veelgi paremini. Ja et meie korravalvurid on väga tublid, otsustasime ka meie koos Saku vallaga panustada, õla alla panna,“ kõneles Kiili vallavanem Aimur Liiva.

Enely Meho näitab relvakappi. Fotod Ülo Russak

Saku vald panustas politseinike olmetingimuste parendamisse, Kiili vald ostis kaks korralikku tõuksi. „Teeme tööd nii hästi kui oskame ja tore kui meie partnervallad seda märganud on,“ tänas Kätlin Murre kinkijaid.

„Oleme nüüd esimesed politseinikud, kellel on omad personaalsed tõuksid,“ rõõmustas Enely Meho. Politsei peamajas on küll tõukerattad olemas, aga need on nii gabariitidelt kui kaalult märksa suuremad. Kingitud tõukeratta kaal on 25 kilo – paras autosse vinnata.

„Kui nüüd sõidame näiteks Sakust Kiili patrullima, tõstame tõuksi autosse ja Kiilis patrullimegi ainult tõuksidega,“ rääkis Murre plaanidest. See on ka suur kütuse kokkuhoid, rõhutas politseinik.

Ühe laadimisega sõidab tõukeratas 60 kilomeetrit – täiesti piisavalt patrullimiseks.

Rattad üle vaadatud ja kevadeni, lume sulamiseni hoiule pandud, kutsusid politseinikud külalised ka oma ruume vaatama. Saku vald tegi meile garderoobi, kööginurk sai samuti valmis. Ja relvakapid on nüüd seinal, tutvustasid politseinikud elu jaoskonnas.

„Eks piirkonnapolitseiniku töö olegi rohkem selline ennetav – noortega vestlemine, asotsiaalidel silma peal hoidmine. Kui midagi tõsisemat juhtub, näiteks kaupluserööv, siis läheme muidugi kohale,“ tutvustas Enely Meho piirkonnapolitseiniku igapäevatööd.

„Igasugustele väljakutsetele reageerivad aga patrullüksused, kellel on juhtimispunktiga operatiivside, meie töö on natuke teise spetsiifikaga,“ kõneles Meho. „Siis kui siin torm ja tuisk möllasid, politseinikud lisatööd eriti ei saanud. Päästjad käisid aga kogu aeg väljas,“ meenutas Murre kõige tormisemaid päevi. Tõuksid on aga varjul ja ootavad suve.