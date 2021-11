Kesklinna valitsus alustas Raekoja platsile paigaldatava jõulukuuse otsinguid juba septembri keskpaiku. Linna esindusväljakule jõulupuud otsides seadis Kesklinna valitsus eeltingimuseks, et kuusk peab olema vähemalt 15 meetrit kõrge, kahar ja ühtlaselt tihe. Eelnenud kolmel aastal on Raekoja platsi jõulukuusk leitud siitsamast Tallinnast.

Pere, kelle krundil kuusk kasvas, ei ole krundile veel oma kodu püstitamisega alustanud, kuid loodavad, et kuuse loovutamine on positiivne märk — kuuse asemele kerkib kodu. Tänavust kuuske ehivad uhked käbid.

