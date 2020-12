Eelseisevat pühadeaega ja aastavahetust seostatakse söökidest ennekõike seaprae, hapukapsa või verivorstiga. Kuid menüüs võiks olla ka mitmesuguseid jooke, millest põnevamad on mitmesugused glögid, kakao värske mündiga või hoopis kokteilid.

19. sajandi keskpaigas Padise mõisa tõllakuuriks ehitatud Padise Kastell avati kohvikuks juunis 2019. Söögikohta peavad kohalikud perenaised Heleen Välba ning Triin Kaoküla. Lisaks toiduelamustele pakutakse ka mitmeid koolitusi.

“Pühapäeval, 6. detsembril toimus piparkoogitaigna ja glögi valmistamise töötuba. Triin õpetas, kuidas kodus valmistada piparkoogitainast, lapsed said samal ajal piparkooke glasuurida,” ütleb perenaine Heleen, kes õpetas töötoas käsitöö glögi valmistamist. Huvi töötoa vastu oli nõnda suur, et hajutatuse tagamiseks tehti veel lisatöötubagi.

Milliseid jooke saab siis enne jõulupühi ise kodus valmistada ja segada? Sest tänavu jäävad pühade laiemad tähistamised ära ning jõuluaeg on eelmisest aastast veelgi perekesksem.

Heleen Välba seletab, et number üks on loomulikult aastaajale kohane glögi – kuum ja vürtsikas jook, pärit Skandinaaviast, kuid eestlaste seas hästi omaks võetud. “Jõulujoogiks sai glögi, rootsi keeles

glögg, alles möödunud sajandi teisel poolel.

Algselt pakuti seda jooki põhjamaades hobuse seljas rändavatele postimeestele, kellele peale väsitavat matka karges külmas kohalesaabudes külavanem veini baasil valmistatud ja vürtsidega maitsestatud kuuma jooki pakkus.”

Glögi valmib ka mahladest

Alati ei pea aga jooki valmistama veinist. Baasiks sobivad hästi ka õuna- või jõhvikamahl. Sellele tuleks lisada maitse järgi erinevaid vürtse – nelki, kaneeli, kardemoni, tähtaniisi, punapipart või tsitruskoori. Maitsestamiseks sobivad hästi ka kuivatatud õunad, külmutatud sõstrad, pohlad, jõhvikad ja pähklid.

“Kui soovime glögile soojakraade juurde anda, siis võib lisada väikese sortsu Vana Tallinnat. Sobivad ka teised ürdiliköörid, konjak, kalvados või rumm. Üldiselt sobivad jõuluajaks marjasemad, tummisemad, tumedamad joogid – seda nii kuumade kui ka jää peal valmistatud kokteilide puhul. See ei kehti aga taimetee kohta – need meeldivad inimestele aasta ringi. Seda näeme enda kohvikuski, et nurmenukk, pärnaõis ja piparmünt on hitid aasta läbi.”

Eraldi soovitus talvejoogiks on lastele – neile meeldivad ikka magusamad joogid. Alternatiiviks poelimonaadile on tegelikult kodus võimalik veel palju maitsvamaid jooke valmistada ja lastele need tõesti meeldivad.

Heleen saavutas sel sügisel Eesti meistrivõistlustel alkoholivabade kokteilide valmistamises teise koha ja jagab meeleldi nippe koduseks limonaadi valmistamiseks: “Hea kokteili saladus on magusa ja hapu tasakaal. Magustajaks sobib hästi siirup, moos või kasvõi kompott, see on meil ehk kõigil kodus olemas. Hapu saame värskelt pressitud sidruni- või laimimahlast. Kannulimonaadi jaoks lisa mõlemaid võrdses osas kannu, lisa värskuse andmiseks peotäis mündilehti, mõned viilud tsitruseid ja värviks peotäis marju. Täida kann jääga ja vala üle mulliveega. Sega hoolikalt läbi ja valmis ta ongi.”

Talvine hittjook nii laste kui täiskasvanute seas on veel mündikakao. Huvitaval kombel on selle joogi populaarsus alguse saanud tanklate joogiautomaatidest, kus mündikakaod pakkuma hakati ja mis inimestele väga meeldib.

Heleen Välba serveerimas jooke jõuluks.

Jällegi jagab Heleen nippe selle menujoogi koduseks valmistamiseks: “Mündikakao – see on tegelikult imelihtne! Valmistame nii nagu tavalist kakaodki, kuumutame kakaopulbri piimaga, kuid mündi maitse lisamiseks võime sinna lisada kanget piparmünditee tõmmist või lahustada kakaos ühe mentose. Eriti vahva on peale lisada veel peotäis väikeseid vahukomme, mis sulades mõnusalt pehmeks lähevad. Selline jook sulatab kõigi laste südamed,” ütleb naine.

Vahuveinid ja kokteilid aastavahetuseks

Advendi ning jõulude ajal sobivad tumedamad ja veidi tummisemad joogid. Mida aga eelistada aastavahetusel? Sobivad need samadki joogid hästi, kuid vana-aasta õhtul on ikka kombeks olnud pidulikud ja mulliga joogid ehk vahuvein või lausa šampanja, mida kristallpokaalides nautida ja kokku lüüa.

Vahuveiniriiul poes on väga mitmekesine ja endale meelepärase leiab igaüks. “Enne tuleb selgeks teha vaid mõned terminid, mille järgi valikut teha – brut nature on selline vahuvein, kuhu suhkrut üldse lisatud ei ole, sellest järgmine on extra brut, brut, extra dry, dry, medium dry, ja viimaks sweet – need on kuivast magusani terminid. Tänapäeval on juba müügil ka alkoholivabasid vahuveine,” õpetab ta.

Eriti vahva on peale lisada peotäis väikeseid vahukomme. Selline jook sulatab kõigi laste südamed.

Aastavahetusel võib pakkuda ka mitmesuguseid kokteile. Üks selline aastavahetuse kokteil on Kir Royale, mida on pikendatud šampanjaga või vahuveiniga.

“Kõrge jalaga klaasi tuleb vaid lisada veidi mustsõstralikööri ja valada see üle vahuveiniga. Enne nautimist segada läbi. Selline pidulikum kokteil,” pakub Välba.

“Classic Champange cocktail nagu nimigi ütleb on elegantne kokteil, mille valmistamiseks pane kõrge jalaga klaasi põhja üks suhkrukuubik, lisa kaks tilka bitterit, 2cl konjakit ja täida klaas vahuveiniga. Sega hoolikalt läbi ja naudi,” kõlab retsept.

Kas ja kuidas on viimastel aastatel muutunud meie joogi- ja kokteilikultuur?

“See on väga-väga palju muutunud ja muutumas. Inimesed teavad valdavalt, et milline on nende maitse-eelistus ja mida aeg edasi, seda mõrumaks see muutub. Tahetakse head kvaliteeti ning selle eest ollakse nõus ka rohkem maksma. Lisaks ollakse valmis proovima uusi ja huvitavaid maitseid – usaldatakse baarmeni,” ütleb Välba.