Kindlasti on tähelepanelikumad valla elanikud märganud Loo külje all Liivamäe külas Uuesauna teel tavapärasest suuremat ehitussaginat. Põhjust toimetamiseks on andnud siia rajatav Koduloo elamurajoon.

Tänaseks on asumisisesed teed kaetud kõvakattega, planeeritud on tänavavalgustus, kinnistud on liidetud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga. Esimesed kodu rajavad pered juba toimetavad, ent saadaval on veel nii mõnedki vabad krundid“.

Janis Rimitsans, Domus Kinnisvara maakler-konsultant: „ Planeeringuala paikneb Liivamäe küla lõunaosas, asudes Tallinn-Narva maanteest ca 3,5 km ning Loo alevikust ca 1,5 km kaugusel, vahetult Saha tee kõrval. Planeeringualast põhja suunas üle Saha tee jäävad ärimaad, edelaosas asuvad uuselamud ja elamukrundid (Vanasauna) ning ida- ja lõunasuunas paiknevad põllu- ja metsamassiivid. Üldplaneeringu kohaselt jäävad planeeringuala kontaktvööndis Saha teest põhja poole ärimaad ning lõuna poole pere-, paaris- ja ridaelamumaad; idasuunda jääb rohevõrgustiku ala. Liivamäe külas Uuesauna teel, Nahkru maaüksusel asuvad 20 kinnistut pakuvad võimaluse ehitada endale siia ühepereelamu. Planeeritud pereelamu krundi minimaalne suurus Liivamäe külas on 1500 m². Seega ideaalse suurusega eramajadega elukeskkonna jaoks.“

Jõelähtme vallarahvale piirkond oma infrastruktuuri, spordi- ja kultuurivõimalustega ilmselt lähemalt tutvustamist ei vaja. Detailplaneeringu, vabade kruntide ülevaate ja lisainfot saab soovi korral arenduse kodulehelt: www.koduloo.domus.ee.