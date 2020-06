Lammutusprojekti koostas OÜ Purustaja, lammutuse viis läbi OÜ Eldostar. Hoone lammutamise kogumaksumuseks kujunes 12 060 eurot, millest KredEx-i toetus moodustas 70% ehk 8442,00 eurot. Toetus eraldati ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 01.11.2018 määruse nr 57 “Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetuse andmise tingimused ja kord” alusel. Tänavu on KredEx-i toetuse abil plaanis lammutada veel kolm naabruses asuvat tööliselamut.

Otsus hoonete lammutamiseks tehti mitmete uuringute ja hoonete hindamise tulemusel, mis näitasid hoonete halba seisukorda. Kubja tee 8 tööliselamu ehitusaastaks on märgitud 1916. Hoolimata välisest räämas olekust omas hoone ajaloolist väärtust ja oli näide sajanditagusest kultuurist töölisasulas.

