Jõelähtme vallas elav Jaan Tepp, kes oli aastatel 2001–2009 Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees, tegi kannapöörde päikese suunas – mees laskis kodumaja katusele ja aeda panna päikesepaneelid, mis katavad täielikult tema majapidamise energiavajaduse.

“Päikesepargi eesmärk on teha oma maja kliimaneutraalseks. Võimsuseks on arvutatud 12 kilovatti. Siin on kokku 44 paneeli. Päikesepargi võimsus tulenes maja aastasest tarbimisest, mis on ca 12 tuhat kilovatt-tundi,” selgitab Jaan Tepp Harju Elu ajakirjanikule.

“Ma ei salvesta päikeseelektrit. Plaan on müüa enamus suvel toodetud elektrist Eesti Energia võrku ja küsida siis peale rohelist toetust. Talvel, kui on kõige pimedam aeg ja kõige suurem elektritarbimine, võtan ma võrgust sama koguse elektrit tagasi, tekitades nullbilansi,” jätkab Tepp.

Päike pensionisambaks

Esimese päikesepaneeli laskis mees kodumaja katusele paigaldada tänavu 10. oktoobril. Kokku tõsteti neid katusele 26. Ülejäänud 18 paneeli, mis leidsid koha aialapil, kinnitati alusele ja vooluvõrku oktoobri lõpus.

Teppi päikesejaama ehitas Sony paneelidest Energiapartner OÜ. Ühe paneeli võimsuseks on 0,27 vatti. Kui palju selline paneel maksab?

“Siin ei saa rääkida üksikpaneeli maksumusest. Pigem me saame rääkida päikesepargi maksumusest, sest siia juurde kuuluvad liitumised Eesti Energiaga, siia juurde käib päikesepaneeli vundamendi ehitus, ülesse panemine. Selle 44 paneeliga päikesejaama hind on ca 12 000 eurot,” täpsustab Tepp.

Kust ikkagi tuli välgatus, et paneks päikesepaneelid oma maja katusele ja aeda?

“On kaks eesmärki. Ühelt poolt roheline maailmavaade ja soov tarbida võimalikult vähe põlevkivielektrit, anda oma väike panus kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamiseks,” selgitab mees.

“Teiseks, see on mõnes mõttes pensionisammas. Kui ma täna jaksan veel kõiki oma kulusid katta, siis iga aastaga vanus tõuseb ja ühel hetkel pensionil olles tuleb sente rohkem lugeda. Siis on hea, kui perekonna bilansis on üks kuluartikkel vähem,” arvab Tepp.

Huawei inverter Teppi garaažis. FOTO: Andres Tohver

30–40 aastaks

Mehe elumaja on 110-ruutmeetrit suur. Garaaži seinal hakkab silma Huawei inverter, kuhu elekter päikesepaneelidest juhtmetega kokku viiakse. Inverteri kaudu jõuab vool vajadusel ka 7-kilovatise elektrikatlani, mis annab energia edasi maja veepõhisele põrandaküttele.

Teppi krunt on 0,4 hektarit. Kui palju päikesepaneele sellisele krundile mahuks? “Ma võiksin teisele poole maja panna veel sadakond päikesepaneeli. See oleks maa mõistlik kasutamine,” arvab ta.

Kaua päikesepaneel vastu peab? “Kuna päikesepaneelide tööstus on üldse 20 aastat vana, siis täna me saamegi rääkida umbes 20 aastast kogemusest. Nendel paneelidel, mis 20 aastat tagasi toodeti, on võib-olla väiksem efektiivsus kui kaasaegsetel paneelidel, aga nad töötavad veel täielikult,” ütleb Tepp.

“Ma julgen ütelda, et päikesepaneeli eluiga on üks 30–40 aastat kindlasti,” usub mees.