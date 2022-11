Isadepäevale pühendatud perepühapäev toimub Lennusadama muuseumimajas 13. novembril kell 12–16. Selle täpne kava on avaldatud Eesti Meremuuseumi kodulehel.

Lisaks saab Lennusadama vesilennukite angaaris ja jäämurdja Suure Tõllu pardal uudistada mitmeid ainulaadseid eksponaate ning ajutisi näitusi. Avatud on ka kohvik.

Samuti on perepühapäeval osalejatel võimalik meisterdada laevamudeleid kogenud puutööõpetaja Argo Aruvaldi juhendamisel.

Meremuuseum korraldab isadepäeval perepühapäeva „Merepääste maailm“. Selle käigus saavad pisemad ja suuremad meresõbrad tutvuda vetelpäästjate, nende meeskonnaliikmeteks olevate vetelpäästekoerte ning merepääste varustusega. Samuti on osalejatel võimalik uudistada purjelaeva simulaatorit ja võtta mõõtu mitmes mängulises võistluses. Oma tegemisi tutvustavad Pärnumaa Märjad Käpad MTÜ, Pirita Merepääste SAR ning pop-up merekool Meresõber.

