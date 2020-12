iPhone kuulub igal juhul telefonimaailma tippu. Apple toodangu on sedavõrd kõrgele aidanud esmaklassiline tehnoloogia, aga ka elegantne välimus. Ja kuigi korpus on ehitatud vastupidavaks, ei tähenda see, et võiksid igasuguse ohutuse täiesti ära unustada. iPhone kaitseklaasid ja kaaned ei ole mitte ilmaasjata müügihittideks kujunenud.

Oluline kaaslane igapäevaelus

Apple iPhone ei ole enam ammu lihtsalt telefon. Sa saad lugeda uudiseid, vaadata filme ja videosid, nautida mänge ja muud meelelahutust, kontrollida oma meile, pildistada ja filmida, kuulata muusikat, suhelda sõpradega ja teha palju palju muud. Igapäevane kasutus jätab telefonile oma jälje ning seda vältida on peaaegu võimatu. Kõige lihtsam viis telefoni kaitsta, on soetada kvaliteetsed iPhone kaitseklaasid ja kaaned.

Kui ei tea, kuidas valida see õige, pea meeles kolme asja, mis teevad valikuprotsessi kergemaks. Esiteks, kas valikus olevad iPhone ümbrised on sulle meeldiva välimusega? Teiseks, millised iPhone kaitseklaasid ja kaaned vastavad su vajadustele? Ning kolmandaks, kas kasutatud on sobivaid materjale? Muidugi tuleb arvesse võtta ka enda eelarvet, ent õnneks on iPhone kaitseklaasid ja kaaned piisavalt laia valikuga.

Miks on kaitseklaasid telefonile kasulikuks lisaks?

Kaitseklaas pole mõeldud vaid kriimustuste ja põrutuste eest kaitsmiseks. On olemas iPhone kaitseklaas, mis vähendab kahjulikku sinist valgust või siis läiget. Või kaitseklaas ette, mis tagab privaatsuse sellega, et telefoniekraani näeb vaid selle kasutaja, mitte kõrvalistuja.

Ka ei pea ekraani kaitseklaas alati olema klaasist. Plastmassist ekraanikaitse on odavam ning õhem. Tänu viimasele paistab see vähem silma. Samas on see kriimustusele vastuvõtlikum ning telefoniekraani kasutamine pisut teise tundega. Klaasist iPhone kaitseklaas võib olla veidi kallim, ent on märkimisväärselt vastupidavam. Kuna materjal on sarnasem telefoni enda ekraanile, on ka kasutamine mugavam ja võib lausa ära unustada, et oled telefonile ekraanikaitse lisanud. Lisaks pakuvad klaasist ekraanikaitsed paremat kaitset põrutuste eest.

Mõtle ette ning vali õige iPhone ümbris

Valides õige disainiga telefonikaaned või ümbrise, võid kaitseklaasi vahele jätta. Selliseks ümbriseks kõrgendatud äärega variandid. Piisab vaid veidi kõrgemast äärest ning juba pakub see märkimisväärset kaitset selle eest, kui telefon peaks kukkuma otse ekraanile. Samas, need ei kaitse kriimustuste eest, mis võivad juhtuda, kui telefon on kotis või taskus.

Paljudel tulevad iPhone kaaned, ümbris ja tagus mõttesse alles siis, kui ollakse juba ühest telefonist ilma jäänud. Millegipärast ei usuta, et iPhone kaaned, iPhone ümbris või kaitseklaas võivad olla suureks abiks. Kuid olgem ausad, ükski asi ei kesta iseenesest. Abi on sellest, kui pöörad vara eest hoolitsemisele tähelepanu. Mida paremini sa selle eest hoolt kannad, seda kauem ka telefon kestab.