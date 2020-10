Väidetavalt ohtliku Tilgu tee pärast Harku valla kohtusse kaevanud õpilast kooli sõidutanud autojuht ähvardas samal teel koolitüdruku autoga alla ajada.

30. septembri hommikul sõitis Tabasalu ühisgümnaasiumi (TÜG) 7. klassi õpilane jalgrattaga mööda Tilgu teed Meriküla õppehoone poole.

Olles pööranud vastvalminud kergliiklusteele, möödus temast paralleelselt kergteega kulgeval sõiduteel sõiduauto Audi ning peatus, juht avas kõrvalistuja poolse akna ning ähvardas valjuhäälselt tüdrukut, et kui ta järgmisel korral rattaga Tilgu teel sõidab, siis aetakse ta alla.

Igapäevaselt jalgrattaga koolis käiv tüdruk oli jõhkrast ähvardusest tugevasti häiritud ja teavitas sellest kooli jõudes pisarsilmi kooli personali ning lapsevanem omakorda politseid ja valda.

Tänaseks on selgunud, et last ähvardanud autojuht on Harku vallavalitsuse väidetavalt ohtliku Tilgu tee pärast kohtusse kaevanud õpilase lähikondne, kes sel hommikul õpilast autoga kooli sõidutas. Harku vallavanem Erik Sandla sõnul on tegu äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga ning sellel pole mingisugust õigustust. “Mind paneb nördima see, et Meriküla kooli omaks võtnud õpilasi püütakse vahendeid valimata igal võimalusel taga kiusata,” ütles Sandla. “Laste hirmutamise asemel tuleks esmalt hinnata oma liikluskäitumist ja arvestada kaasliiklejatega,” lisas vallavanem.

Toome välja olulisema lapsevanema murekirjast: “On tekkinud mure, et isikud, kes on kaebuse esitanud valla vastu Meriküla õppekompleksi sulgemiseks, tekitavad oma kohtuasja võitmiseks ohtlikke olukordi ja hirmutavad lapsi. Paluksin vallal kutsuda kaebajaid korrale, et nad lõpetaksid õpilaste kiusamise, kes Tilgu teel jalutavad või jalgrattaga sõidavad kooli või koju ning jälgiksid kiiruspiiranguid.”

Möödunud suvel pöördusid Tallinna halduskohtusse TÜG-i 24 lapse vanemad, kes soovisid, et nende laste õppetöö jätkuks Muraste kooli hoones ning kohus tühistaks laste suhtes koostatud teated, millega määrati nende õppetegevuse asukohaks Meriküla Spordi- ja Õppekeskuse hoone. Harku vallavalitsus otsustas 19. oktoobril esitada apellatsioonikaebuse kohtuotsusele, mis nõudis TÜG-i Meriküla õppehoones kolmanda kooliastme jätkamise osas vallavolikogus uuesti otsustamist.