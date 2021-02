Männiku sõnul muutuvad inimesed järjest rohkem keskkonnateadlikumaks ning seeläbi jõuabki aina rohkem tühja taarat pakendiringlusesse. Annetuste kõrghooajad on jõuluaegne pühadeperiood ja suvi, mil joogitarbimine märgatavalt kasvab.

“Rõõmsate laste ja heategevusfondi poolt suur tänu kõikidele inimestele, kes on taaraautomaatide annetusnuppu vajutanud, et lastele jätkuvalt positiivseid emotsioone kinkida,” lisas Männik.

“Automaatide kaudu tehtud annetuste arv kasvab iga aastaga ning eelmisel aastal jõudis fondi ka kahe märkimisväärse verstapostini – tehti miljones annetus alates fondi tegevusest ning juba pisut varem laekus heategevuseks miljones euro. See on väga võimas!” märkis Männik.

Suurematest ettevõtmistest said lapsed eelmisel aastal nautida teatrietendusi Eesti teatrites, osaleda virtuaalsel Lasteetenduste Kodufestivalil, samuti külastasid teatrid lasteaedu ning etendusi mängiti Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses. Annetuste toel toimusid ekskursioonid Kumu kunstimuuseumi ning 1500 last külastasid kodumaise muusika tippsündmuse Eesti Laulu peaproovi.

“Kuigi viiruse tõttu oleme pidanud oma sündmuste kalendrisse mitmeid muudatusi tegema, tegutseme igapäevaselt selle nimel, et toredad ja meeldejäävad elamused lasteni viia ka uutes tingimustes,” ütles Aitan Lapsi juhatuse liige Eve Männik.

2020. aastal tegid inimesed üle Eesti kokku annetusi 143 742 korral, kogudes seeläbi lastele üle 185 000 euro. Kogu annetatud summa läks Heategevusfondi Aitan Lapsi kaudu lastele kodumaiste kultuurielamuste pakkumiseks, mille hulgas on nii teatrietendusi, kontserte, muuseumikülastusi kui ka muusikasündmusi.

Taara tagastamine ja annetusnupu vajutamine on ühtlasi nii keskkonnateadlik kui ka heategu.

Taara tagastamine ja annetusnupu vajutamine on ühtlasi nii keskkonnateadlik kui ka heategu.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)