Maxima iga-aastane heategevuslik Inglipuu kampaania on selleks aastaks läbi. Heade inimeste abiga koguti kokku 2000 lapse kingisoovid ning kingid jõuavad kõikjal Eestis vähekindlustatud ja suurperede lasteni järgmise kahe nädala vältel linnade ja valdade sotsiaaltöötajate ning Eesti Lasterikaste Perede Liidu abiga.

“Kingisoovid võeti Inglipuudelt heategevusprojekti enam kui kümneaastase ajaloo lõikes rekordilise kiirusega – juba enne kampaania ametlikku lõppu olid kõik kingipalved juba heasoovija leidnud,” ütles Inglipuu heategevusprojekti eestvedaja Janne Laik Maximast.

Eesti inimeste soov sel aastal head teha ületas kõiksugu ootused. Lisaks arendavatele mänguasjadele, soojadele riietele ja suurtele kaisuloomadele said täidetud sellised soovid nagu arvutitool, kvaliteetsed Nike’i jalanõud, mootorrattakiiver ja -kaitsmed, rula, mänguköök ja isegi suhkruvatimasin.

“On erakordselt soe tunne tõdeda, et tänavusel veidi teistmoodi aastal on inimeste abivalmidus jätkuvalt kõrge ning heasoovlikke inimesi on sedavõrd palju. Tahaksin tänada kõiki Eesti inimesi ja kinnitada, et meie heade koostööpartnerite abiga linnavalitsusest ja Eesti Lasterikaste Perede Liidust jõuavad kingid ilusti lasteni, kellele Inglipuult soetatud jõulukink pühaderõõmu valmistab,” ütles Laik.

