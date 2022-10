Kuigi tööpakkumisi on rohkelt, valitseb tööturul kandidaatide puudus, samas kui inflatsioon survestab tööandjaid maksma keskmisest kõrgemat palka. Milline on praegu olukord tööturul? Vastavad CV-Online Estonia OÜ turundusjuht Karla Oder ja portaali GoWorkABit.com turundusjuht Rain Resmeldt Uusen.

Milline on seis tööturul, kuidas on lood tööpakkumistega?

Karla Oder (KO) : Tööturg on mõnevõrra stabiilsemaks muutunud ja tööandjad on äraootaval seisukohal. Kuigi värbamisplaanid on endiselt paljudel tööandjatel, siis majanduslik olukord ja ebakindlus on tööandjad kasvu osas ettevaatlikumaks muutnud.

Kui aasta 2022 on olnud töökuulutuste arvu osas kuude lõikes pigem rekordite lainel, siis viimastel kuudel on märgata stabiliseerumist. Kuigi nõudlus spetsialistide ja oskustööliste järgi on endiselt kõrge, võib ennustada, et 2022. aasta töökuulutuste ralli uues kvartalis ei jätku. Kuid orgaaniline töötajate liikumine siiski jätkub ka edaspidi ja seetõttu on tööpakkumiste arv endiselt kõrge ja pakkumisi leiab iga tööotsija, olenemata tegutsemise valdkonnast.

Rain Resmeldt Uusen (RRU): Tööturg on aktiivne, tööd on palju ja erinevaid töövõimalusi lisatakse iga päev. Suvi oli muidugi üliaktiivne. Kui suvehooajaga võrrelda, siis on tekkinud teatud rahunemine, aga tööde iseloom on muutunud. Paljud ettevõtted valmistuvad aastalõpukampaaniateks ja tootmisprotsessideks.

CV-Online´i turundusjuht Karla Oder

Mis valdkonnas on hetkel enim tööpakkumisi?

KO: CV.ee tööportaali statistika kohaselt on hetkel nõudlus kõige suurem infotehnoloogias ja teenindavas sektoris – eelkõige müük, teenindus, kaubandus, toitlustus.

RRU: Kaubanduses ja logistikas.

Kas tööpakkumiste hulgas on silmas peetud ka Ukraina kodanikke, kas nad otsivad töökohti ja kui, siis millistes valdkondades?

KO: Meie kogemusele toetudes võtavad enamik tööandjad meelsasti Ukraina sõjapagulasi tööle. Väga paljud leiavad juba tööd ka tutvuste kaudu, ettevõtted pakuvad ukrainlastele tööd ilma kolmandate osapoolte abita. Motiiviks on kindlasti inimlikud aspektid ning ka soov nad võimalikult kiiresti Eesti tööturule aidata. Sellele aitab kaasa ka töökäte nappus, mis hetkel Eesti tööandjaid kimbutab.

Tuleb meeles pidada, et sõjapõgenike näol ei ole tegemist ainult lihtsamate tööde tegijatega, vaid tihti on tegemist oma valdkonna spetsialistidega. Seega, kui keeleoskus tööotsijatele ettevõttes töötamiseks piiranguid ei sea, siis head spetsialistid on alati tööturul kõrgelt hinnas, olenemata ettevõtte tegutsemise valdkonnast.

RRU: Ukraina kodanikke näeme ka GoWorkaBiti platvormil järjest enam. Oleme saanud neilt väga positiivset tagasisidet, sest tööampsamine võimaldab neil kiiresti ja mugavalt tutvuda Eesti tööturuga, teenida kiiresti lisaraha ning tutvuda inimestega, mida peetakse samuti väga oluliseks.

GoWorkABit.com turundusjuht Rain Uusen.

Millised palganumbrid inimesi motiveerivad, kas tööandjad on seoses inflatsiooniga palka suurendamas?

KO: Palk on kahtlemata teema, mis hetkel töötajaid kõige enam mõjutab. Meie uuringutest on selgunud, et praegu oodatakse aasta algusega võrreldes 15-25% suuremat palka. Inflatsioon ja jätkuv töötajate puudus paneb seega tööandjad suure palgasurve alla. Töötajad ootavad palgatõusu, kuid kõik ettevõtted ei suuda palgaralliga kaasa minna. Kuigi töötajad on üldiselt oma töökohtadel rahulolevad, siis kõrgema palga otsingutel ollakse avatud uutele pakkumistele. Juba täna on näha, et tööotsijad on muutumas aktiivsemaks ja siinkohal võidavad kahtlemata ettevõtted, kes on valmis pakkuma turu keskmisest kõrgemat töötasu.

Kuigi eelmise aasta sama ajaga võrreldes võib öelda, et tööturg on endiselt kandidaatide poole kaldu ja töökäsi on raske leida, siis tulevastel kuudel leevendab tööotsijate aktiivsus ka tööandjate olukorda.

Kui panna valemisse ebakindel aeg ja üha kasvav palgasurve, siis võib ennustada järgmisel kuudel hüppelist kandidaatide arvu kasvu, mida oleme juba septembris ka märganud.

RRU: Oleme märganud, et kui ettevõte on nõus maksma konkreetse ametipositsiooni keskmisest 10% kõrgemat palka, täituvad need tööampsud soovijatega oluliselt kiiremini. Selge on see, et inimesed otsivad aktiivselt lisaraha teenimise võimalusi, kuna elu on kallinenud. Seetõttu on paljudel tööampsudel konkurents suurenenud. 