Põlve-, puusa-, selja- ja üleüldiselt liigesvalu (sh reumatoidartriidi) korral võib olla lahenduseks tootesari Incrediwear.

Erinevalt tavalistest tugedest on Incrediwear toed rikastatud germaaniumi ja süsinikuga, mille toimel väheneb turse ning paraneb verevarustus. Incrediwear toodetes kasutatud elemendid ei anna keemilist reaktsiooni, vaid hakkavad kehaga kontakti saades organismi varustama negatiivse laenguga ioonidega. Organismi suundunud elektronid põhjustavad rakkude vibratsiooni ning kuigi kandja seda ise ei tunne, hakkavad koed omavahel liikuma.

Ehk olete märganud, et vigastuse korral on valu kontrolli all nii kaua, kui saate edasi liikuda. Kui jääda paigale, hakkavad põletik ja valu võimust võtma. Incrediwear toodete abil koed liiguvad imeväiksel kujul edasi ning seetõttu ei saa turse ja valu tugevneda. Protsessi tagajärjel turse väheneb, paranev verevarustus viib kudedesse rohkem hapnikku ja ainevahetus muutub intensiivsemaks. Tulemuseks on kiirem paranemine. Germaaniumit sisaldavad tooted omavad ka otsest valuvaigistavat toimet.

Incrediwear tugedest on abi ägeda või kroonilise põletiku korral, traumajärgselt ning ka lümfitursete korral. Erinevalt tavalistest tugedest on soovitav Incrediweari kanda ka öösel, et pikendada raviaega.

Õla-, põlve-, hüppeliigesetuge ja korsetti e seljatuge on võimalik soetada Eesti haigekassa soodustusega eeldusel, et traumast või operatsioonist on möödas vähem kui 6 kuud ning arst on kirjutanud selleks välja digiretsepti. Niisamuti on võimalik osta poole hinnaga korsetti, õla-, puusa-, küünarliigese-, hüppeliigese- ja põlvetuge neil, kes käivad sotsiaalkindlusameti soodustuse alla ja omavad raviarsti tõendit. Veel juuni lõpuni saavad viimast soodustust ka tööealised isikud, kes muidu riigi abi ei saanud.

Incrediwear tugesid on erinevatele kehapiirkondadele, alustades kinnastest ning lõpetades spordi- ja tsirkulatsioonisokkidega. Viimaseid kasutatakse ka külmetavate jalgade korral.

Info ja tellimine

• telefon 656 7333

• e-post info@hortusmedicus.ee

• e-pood www.hortusmedicus.ee

• koduleht www.incrediwear.ee