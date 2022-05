Kui mõni õigusemõistmise osapool — olgu kohtuvõim, prokuratuur või advokaadid — püüab ajakirjandust summutada, kahjustab see rängalt kogu õigusemõistmise usaldusväärsust. Mitte keegi, kes valdab võimu inimsaatuste üle, ei tohi end ühiskondlikust kontrollist väljapoole kujutleda, ega sellisest soovist muljetki jätta.

Üheselt arusaadavad menetluse reeglid on meie kõigi huvides. Swedbanki rahapesukahtlustusest kirjutanud ajakirjanike trahvimisest sündinud sisukas debatt annab loodetavasti vastuse, millal ja mida võib ajakirjandus kriminaalasjade puhul kajastada. Lubamatu on aga pühendunult oma tööd tegeva professionaali karistamine.

Menetlusreeglid püüavad leida tasakaalu mitme hüve vahel. Praegusel juhul on sellisteks hüvedeks näiteks süütuse presumptsioon ja privaatsuse kaitse, aga ka kriminaalmenetluse efektiivsus ning avalikkuse kontroll menetluse, laiemalt võimu kasutamise üle. Sellised vaidlused on õigusriigi osa ja neid ei tule vältida. Vastupidi, ka juba läbi vaieldud küsimusi tuleb aeg-ajalt taas üle vaielda, sest tasakaalupunktid ühiskonnaski võivad aja jooksul muutuda. Seetõttu on väga tervitatav trahvitud ajakirjanike otsus pöörduda enda õiguste kaitseks kohtusse ning tunnustada tuleb ka advokaatidest kolleege, kelle abil saab see õigusriigi jaoks oluline küsimus suurema selguse.

Nõustun, et ajakirjanik ei peaks kandma meediaväljaandes avaldatu eest isiklikku vastutust. Selle õigustamiseks pole lihtsalt piisavalt mõjusaid argumente. Sarnaselt arstidele, kes eelmisel kuul vastu võetud seadusemuudatusega isiklikust vastutusest vabastati, peaks lõppema ka võimalus toimetuse liikmeid isiklikult vastutusele võtta. Isikliku vastutuse paine all töötav ajakirjanik ei ole enam vaba ning see viib paratamatult sõnavabaduse ja avalikkuse kontrolli kahjustamisele. Rikkumiste eest, mis aeg-ajalt kindlasti aset leiavad, peaks vastutama väljaanne kui ajakirjanduslik organisatsioon, kes annab ajakirjanikele tööülesanded, teeb toimetuslikud valikud ja lõpuks otsustab ka teabe avaldamise või avaldamata jätmise. Samuti ei pea ma õigeks advokaatide isiklikku vastutust professionaalsete eksimuste eest, sest siingi kaitseb kliendi huve täiesti piisavalt advokaadibüroo vastutus, millele annab täiendava kaitse kohustuslik kutsekindlustus. Nõndasamuti ei toetaks ma ka prokuröride isiklikku vastutust, kui selline vastutus kunagi kehtinud oleks.

