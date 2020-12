Aasta on kohe lõppemas. Aastanumbri vahetumine ning ilutulestik on alati olnud lahutamatud. Just ilutulestikuga seotud küsimustele saab vastused Naeruvabriku poest. Värskelt uuendatud kauplusest saab soetada säravaid tooteid igale maitsele.

Kuna lugejatel on olnud küsimusi ilutulestiku valimise ja turvalise kasutamise osas, asume kohe asja juurde ja vestleme Naeruvabriku kaupluse juhataja Veiko Vesiallikuga.

Kuidas on Naeruvabrikul praegustes muutlikes ning viiruseohtlikes oludes läinud?

Seoses erilisema ajaga oleme ka meie püüdnud muutustega sammu pidada. Hiljuti lõpetasime oma kaupluse värskendamise. Tõime ilutulestiku leti paremini nähtavale ja muutsime ruumi liigendust, et teenindamine ja kauba väljastamine saaks toimuda sujuvamalt. Praegu on käimas kiire aastavahetuseks valmistumise aeg ning detsember on meil traditsiooniliselt ennekõike ilutulestiku müügi kuu. Kuna veebimüügi osakaal on jõuliselt kasvanud ja ilmselt kasvab ka edaspidi, oleme varasema hubase salong-kaupluse funktsionaalsuse asendunud esindus-väljastuspunktiga. Kui enne sai suurt osa suvist kaupa riiulilt ise n-ö korvi laduda, siis nüüd on poes nähtaval kõik olulisemad näidised ja kogu kaubavaru asub leti taga ja laos.

Kas teie tooteid saab osta ka kontaktivabalt?

Meie www.naeruvabrik.ee e-poes on olulisemad tooted kenasti olemas ning kõikide toodete juures on video ja kirjeldus. Ehkki kohapeal on valik mõnevõrra suurem, soovitame sel aastal tellida läbi meie e-poe või vähemalt teha e-poes eeltöö ning tulla kohapeale kaubale järele. Kulleriga saatmise tegime eriti soodsaks, seega on hea ka tellida üldse kohapeale tulemata. Aasta lõpus avame meie kaupluses drive-in-müügi, siis saab tulla kaubale järele ilma siseruumidesse tulemata.

Kas huvi ilutulestiku vastu on sel talvel jätkuvalt olemas?

Detsember on ilutulestiku kõrghooaeg. Me müüme küll ilutulestikku aastaringselt ja kogu valik on Naeruvabriku kaupluses ka suvel olemas, aga ilutulestikuga tekib ikkagi enamikel esimene seos aastavahetusega. Inimestele meeldib aastavahetusel ilutulestikku nautida ning seetõttu on ka huvi selle vastu suur. Mis aastavahetus see siis ilma ilutulestikuta on? Enda lastud ja lähedastega koos nauditud saluut on alati erilisema tähendusega. Sel hooajal on meil lai valik ka pauguvaba ilutulestikku. Selle vastu on eriti suur huvi väikeste lastega peredel. Samuti tunnevad vaikse toote vastu rohkem huvi paugukartlike loomade omanikud. Vaikne saluut on hea alternatiiv kõikidele, kellele meeldib ilutulestik, aga pelgavad pauku.

Kuidas näeb välja pauguta ilutulestik? Sellega koos käib ju tavaliselt paugutamine ja pragin.

Pauguta ilutulestik toimib tõesti pauguvabalt. Võiks isegi öelda, et sisuliselt vaikuses. Aga osadel toodetel on praginaefekt, mis siiski heli teeb. Mingit häält on tegelikult igal vaiksel saluudil kuulda, aga pauku, mida klassikalise ilutulestikuga seostame, ei ole. Pauguta ilutulestik on suurepärane lahendus kõikidele, kes ei armasta pauku, aga kes soovivad osa saada ilutulestiku ilust ning elevusest, mida toob isetegemine. Paljud inimesed ja loomad pelgavad pauku ning nendele on see suurepärane alternatiiv. Samuti on vaikne saluut ideaalne aastavahetuse välisel ajal tähistamiseks. Olgu siis sündmuseks sünnipäev või mõni muu tähtpäev, pauguvaba saluudiga saab luua pidulikkust teisi häirimata.

Kas kõik muud elemendid on samad, kui tavalisel pauguga ilutulestikul?

Vaikne ilutulestik iseenesest pole uus asi. Lihtsalt varem on seda kasutatud suurte ilutulestike komponentidena. Eraldiseisvaid patareisid pole aga väga müügil olnud. Kuna nõudlust on tekkinud, siis sai ka toode laiema tarbijaskonnani toodud. Tavaline, harjumuspärane ilutulestik annab muidugi oluliselt suuremaid võimalusi ning kõige kaunimaid kujundeid pole siiski pauguvabalt võimalik tekitada. Selleks, et efekt taevas laialt avaneks on ikkagi pauku vaja. Pauguvabad tooted koosnevad komeetlaskudest, praginaefektidest, sähvatustest, värvidest ja vilkuvatest efektidest. Seega pauguvabalt saab luua samuti ilusaid kompositsioone, aga täielikult ei saa vaikne ilutulestik klassikalist kunagi asendada.

Veiko Vesiallik ning kaupluse müügilett.

Milline on nende toodete hinnaklass?

Hinnaklass on sarnane harjumuspärase ilutulestikuga. Meie valikus on tooteid, mis algavad mõnest eurost ja pauguvabade toodete valik küündib täna mõnekümne euroni. Kui huvi kasvab, siis tulevikus saab pakkuda ka suuremaid kaste pauguvabana, aga praegu on pakkumises pigem väiksemad ja keskmised tooted. Klassikalist pauguga ilutulestikku on meil võrdluseks samuti alates mõnest eurost, aga suuremad kastid küündivad ka mitmesaja euroni. Need suured kastid rahuldavad muidugi ka nõudlikemaid soove ja sobivad ideaalselt suure pulmapeo ööpimedusse.

Kas ohutusnõuded pauguta ilutulestikule on samad, kui tavalisel ilutulestikul? Ehk mida peab ohutusel järgima?

Jah, ohutusreeglid on ikka samad. Tegemist on pürotehnikaga ning igasuguse pürotehnikaga käivad oht ja ilu käsikäes. Kõik ilutulestiku patareid tuleb alati toestada ning tagada ohutu kaugus inimestest, hoonetest ja muudest objektidest. Kõiki ohutusreegleid järgides on ametlikust ja litsentseeritud kauplusest ostetud tooted reeglina ikka turvalised.

Ega Naeruvabrik pole ometi loobunud tavaliste toodete müügist?

Kindlasti müüme ja tavapärane ilutulestik on ikkagi peamine. Aastavahetusel tahab enamus inimesi lisaks silmailule ka pauku kuulda. Öeldakse ikka, et vana aasta tuleb pauguga ära saata. Igal aastal uuendame oma valikut mõnevõrra, samas paljud eriti head tooted jäävad tootevalikusse ka pikemalt ning neid tellime tihti mitmel järjestikusel aastal.

Täielikke hitt-tooteid on meil sel aastal igas hinna- ja tooteklassis. Sel aastal on meil valikus kaks võimsat puitkasti, mis on eriti suured ja atraktiivsed ning millega on laskmisel mõnusam toimetada. Suured puitkastid ja teised võimsad suurepärase hinna-kvaliteedi suhtega tooted asuvad meie e-poes MEGAPÜRO kategoorias. Need on kindlapeale minek.

Keskmises kategoorias on minu isiklik lemmik suure kaliibriga VIVA, mis on eriti võimas, värviline ja ilus toode ning väga hea hinna-kvaliteedi suhtega. Väiksematest toodetest on hea valik SILVER PALM, keerutavate sabadega võimsad hõbepalmid. Raketiaustajate maiuspala on BIG MAMA, mille lasud lendavad väga-väga kõrgele, aga nende laskmiseks on vaja väga avarat ohutusala ning linnas neid reeglina mõistlik lasta pole.

Vaata lisa www.naeruvabrik.ee.