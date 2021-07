Metsade tuleohtlikkus on Kesk- ja Ida-Eestis kohati suur või äärmiselt suur.

Vähemalt kuni pühapäevani püsib Eesti kohal väga soe õhumass. Ööpäeva keskmine õhutemperatuur on enamikes paikades 20 kraadi juures ja päevane õhutemperatuur tõuseb mitmel pool 27-32 kraadini.

Kogu Eestile antud teise taseme hoiatus tähendab, et esineb tavatuid ilmastikunähtusi ja tuleb olla väga tähelepanelik ja jälgi pidevalt ilmaprognoosi. Samuti tuleb olla teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud, ja järgida kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi.

