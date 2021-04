Juba aasta kestnud olukord, piirangud ja väsimus on märgatavalt huvi reisimise vastu kasvatanud. Selge on see, et kui otsustad reisida, siis kindlam on teha seda kindlustatult. IIZI vara- ja isikukindlustuse tootearendusjuht Pille Plees jagab kommentaare ja soovitusi.

Ühelt poolt on huvi taga väsimus, kuid kindlasti mõjutab seda ka vaktsineerimine või haiguse läbipõdemine. Kliendid mõistavad nüüd reisikindlustuse vajadust ning soovivad end kindlustada praegusele olukorrale vastavalt. “Sellega seoses on tekkinud aga palju küsimusi ning kogu turu võimalusi teades oskame pakkuda ka parimat võimalikku lahendust,” rõhutab IIZI vara- ja isikukindlustuse tootearendusjuht.

Pandeemia on käitumismustreid muutnud

Ebastabiilne ja segane olukord on muutnud inimeste käitumismustreid ja teadlikkust. Kui veel aasta tagasi suhtuti reisi kindlustamisse ükskõikselt ja kahjude hüvitamise tingimustesse väga ei süvenetud, siis nüüd on reiside kindlustamisel peamiseks murekohaks saanud Covid-19 viirusega seotud kahjude hüvitamine.

“Kui varem osteti reise 4–9 kuud ette, siis täna tehakse otsuseid spontaanselt ning reis ostetakse enamasti 2-4 nädalat varem,” nendib Plees. Samuti varasemalt viimasele hetkele lükatud reisikindlustuse ostmine on nüüd märkimisväärselt tähtsama rolli saanud ning reis kindlustatakse kohe peale reisipaketi või lennupiletite ostu.

Paljud krediitkaardi omanikud reisisid enne pandeemiat julgelt teadmisega, et kaardiga kaasnevast kindlustusest piisab. Paraku selgus, et enamus krediitkaardiga kaasnevaid kindlustusi ei ole abiks Covid-19 haigestumisel. Teadlik klient ostab lisaks reisikindlustuse, mis hüvitab haigestumise Covid-19-sse reisil olles või ka enne reisi, kui haiguse tõttu reisile minna ei saa.

Millega reisiplaane tehes peaks arvestama?

Põhjalik eeltöö tuleks kindlasti ära teha, sest riigiti on palju erisusi ning arvestama peaks sihtriigi piirangutega. Paljudes riikides on nõue, et riiki saab siseneda vaid negatiivse koroonatestiga, mis on tehtud näiteks 72h varem, mõnda riiki sisenemiseks piisab hoopis antigeeni testi sertifikaadist. “Arvestama peaks, et negatiivset koroonatesti võib nõuda ka teele jääv transiitriik, kus toimub ümberistumine järgmisele lennule,” rõhutab IIZI vara- ja isikukindlustuse tootearendusjuht. Testimisel tuleks silmas pidada, et haiguse läbipõdemisel võib test näidata positiivset tulemust mitmeid kuid.

Segases olukorras õiged lahendused

Peame kindlustusmaaklerina oluliseks pakkuda lisaks parima võimaliku kindlustuskaitse valikule ka abi siis, kui juhtub kahju. Mullu esines juhtumeid, kus kindlustusandjad detailidesse süvenemata kahjujuhtumite hüvitamisest keeldusid. Kahjude puhul, kus IIZI oli kindlustustingimuste tõlgendamisel eriarvamusel, nõustusid kindlustusandjad peale meiepoolsete täiendavate selgituste andmist oma otsust muutma ja kahju hüvitama. „Nii nagu möödunud aastal jätkame aktiivset suhtlust reisikindlustuse tingimuste tõlgendamise ja rakendamise osas, et analoogsed juhtumid ei korduks,“ kommenteerib Plees.

IIZI reisikindlustuse soovitused

• Osta reisikindlustus viivitamatult peale reisi broneerimist või ostu.

• Jälgi, et reisikindlustus hüvitaks muuhulgas ka COVID-19 haigestumisega kaasnevad meditsiiniabi kulud ja soovitatavalt ka reisitõrke kulud.

• Reisikindlustus võiks täna kindlasti sisaldada meditsiiniabi-, reisitõrke lisakaitse- ja pagasikindlustust ning kindlasti tasub nõu pidada kindlustusmaakleriga.