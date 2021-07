“Maalimine algas minu jaoks naljakalt, minu tütar Elis küsis 5–6 aastat tagasi, kas ma saan aidata tal midagi joonistada,” kirjeldab Patrice Daniel oma kunstnikutee algust. Ta istus koos tütrega diivanil ning üheskoos nuputati, kuidas teha selline pilt, mida tütar oli oma vaimusilmas kujutanud.

“Mul tekkis kohe väga suur huvi joonistamise ja maalimise vastu,” räägib Patrice, kes nüüdseks on Eestis elanud 15 aastat. Ta alustas esmalt väikese gurmeepoe pidamisega, Kadrioru serval asunud Kukk ja Konn rõõmustas kohalikke Prantsuse maitsetega mitu aastat, kuniks Patrice sai aru, et tegelikult meeldib talle juuksur olla. Seega tegi kolme lapse isa kannapöörde ning on edukas juuksur Tallinnas.

Ta räägib, et talle meeldib inimestele tutvustada erinevaid värve. “Huvi kunsti vastu tuli kogemata,” ütleb Patrice naerdes.

“Inimesed, kes ei tea, ei saa kunagi aru, et värvi sees on juuksed, nad küsivad, et mis see nii huvitava tekstuuri annab,” räägib Patrice.

Kogemata tekkinud huvi on mehe viinud sinnani, et möödunud nädalal avati Rapla Rütmani galeriis tema esimene isikunäitus, mis jääb avatuks 15. juulini.

Tekstuurid, värvid ja valgus

Prantsusmaalt Loire’ist pärit kunstnik räägib, et juuksurina töötades on ta aru saanud, et juuksed annavad kunstile palju juurde. “Ma töötasin noorena ämblikkrabi püüdjana, sukeldusin merre ja püüdsin neid ning juustega töötades sain aru, et ämblikkrabi seljal on juuksed, siis ma joonistasin jalad, mis liiguvad nagu merevool – see pilt tuli päris huvitav, tegin selle lõpuni ja siis sain aru, et ma pean selle asjaga edasi minema,” räägib Patrice.

Tema suur väljakutse maalimisel on erinevad tekstuurid. Lisaks liivale ja kivikestele segab ta värvide sisse peeneks lõigatud juukseid.

Patrice on uhke tehnoloogia üle, mille ta ise välja mõtles: segab värvi sisse juukseid, mis annavad värvile hoopis uue tekstuuri.

Kuraator Thea Karin, kes aitas teostada Patrice’i näitust Raplas, käis hiljuti ka Tartus pinda sondeerimas, et ehk saaks ka seal sel aastal näituse korraldada. “Ma tahaks Tallinnas korraldada ka näituse,” tunnistab Patrice.

Mees on läbi ja lõhki kunstnik, näiteks on tema kindel nõudmine, et värvid galeriis peavad omavahel sobima nii, et inimese kunstielamus algab sellest momendist, kui ta siseneb galeriisse. “Ka valgus peab seda kõike toetama,” ütleb Patrice, “nii et inimene näeks kontrasti.

Valgus on külm, see on tegelikult kõige parem maalide vaatamiseks.”

Maal sünnib keerukas protsessis

Patrice räägib, et tema kolm last on juba nii suured, et saavad enamasti endaga ise hakkama, seega jääb ohtralt sporti harrastaval ja juuksurina töötaval isal palju aega kunstiga tegeleda. Esmalt valmistab ta ette lõuendi.

“Kuna ma teen kunsti oma elutoas ning pritsin lõuendi peale värvi, siis pean kõigepealt mööbli ja ülejäänud toa katma, nii et sinna värvi ei lendaks,” tutvustab Patrice kunstniku argipäeva. “Värv on väga vedel, nii et lõuend peab seisma horisontaalselt laua peal,” räägib ta.

Patrice Danieli maalid valmivad pika protsessina: ta maalib põhja valmis, siis ootab ja vaatab mitu päeva, kuidas lõuend teda kõnetab ning seejärel hakkab lõplikku teost maalima ja viimistlema. Fotod Meelis Piller

Seejärel tuleb oodata, kuni krunt kuivab. Sellele järgneb teine väga oluline etapp, mil kunstnik istub ja vaatab lõuendit, keerab seda vastavalt valgusele nii ja naa, et teada saada, mida lõuend talle ütleb. “Mul on vaja aega, et proovida, kuidas see maal tööle hakkab – vahel teen paberi peale ja vahel telefoniga, aga vahel tuleb kohe!” räägib Patrice.

Enamiku Patrice’i piltide taga on tihe mõttetöö, kuidas värve ja tekstuure omavahel paremini tööle panna. Näiteks tema maalide silmades on erinevad emotsioonid: kurjus, armastus, hoolimine, ükskõiksus. Samamoodi suud, mis on prantslaste jaoks väga oluline kehaosa, sest neile meeldib muudkui musitada.

Lisaks proovib Patrice anda iga pildi juurde väikese luuletuse sellest, kuidas maal sündis. Nii pildid kui ka luuleread on nähtavad tema kodulehel www.patricehair.com.