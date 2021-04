Eesti disainkeriste tootja HUUM OÜ osales mainekal rahvusvahelisel disainikonkursil “Red Dot Award” ning pälvis kahele tootele tootedisaini auhinna. Auhinna pälvisid elektrikeris CLIFF ning sauna juhtpult UKU.

Tootevaliku kõige uuem elektrikeris CLIFF on kompaktne ja erakordselt väikeste ohutuskaugustega, mistõttu on see ideaalne lahendus väiksemate saunade jaoks. Väikesed ohutuskaugused on saavutatud hoolikalt läbimõeldud ülesehituse ja sisemise õhutunneli paigutusega.

Auhinna pälvinud teine toode, UKU sauna juhtpult, muudab sauna kütmise lihtsaks ja mugavaks. Juba seitse aastat tagasi tuli HUUM välja kaugjuhitava puldiga, milleni alles nüüd teised konkurendid on järgi jõudmas. UKU juhtpuldiga on võimalik sauna juhtida lokaalselt, üle Wi-Fi võrgu või sisseehitatud GSM-mooduli abil. Kahe viimase kaudu on võimalik sauna juhtida mobiilirakendusest üle kogu maailma.

“Red Dot Award: tootedisaini 2021. aasta võitjad olid sel aastal eriti muljetavaldavad,” sõnab Red Doti asutaja ja tegevjuht professor dr Peter Zec. “Nende toodete disain on suurepärane nii esteetilise kui ka funktsionaalsuse poolest. Nii tugevas konkurentsis ei ole kerge domineerida ega pädeva rahvusvahelise žürii tähelepanu võita,” lisab Zec.

HUUMile ei ole Red Dot auhind võõras. 2015. aastal pälvis disainiauhinna ka HUUMi esimene elektrikeris DROP, mille disaini autoriks on Mihkel Masso. Hea meel on tõdeda, et 2021. aastaks on kümme Eesti toodet pälvinud Red Dot auhinna, millest kolm kuulub HUUMile.

HUUMi auhinnatud toodetega saab tutvuda Red Dot veebisaidi veebinäitusel alates selle aasta 21. juunist. See kuupäev tähistab ka Red Dot disaininädala algust, mille käigus tähistatakse tänavusi saavutusi.

Alates 22. juunist leiab kõiki auhinnatud tooteid ka Essenis asuva Red Dot disainimuuseumi näituselt. Muuseumi külastajad saavad kujunduse kvaliteeti kogeda ruumis, kus on kaasaegsed disainilahendused ja ajalooline tööstusarhitektuur.

Red Dot tootedisaini auhinnaga autasustatakse aasta parimaid tooteid alates 1955. aastast. Alates moest kuni olmeelektroonika, sõidukite, meditsiinitehnika ja mööblini.

Saksamaal, Design Zentrum Nordrhein-Westfaleni loodud Red Dot on maailma prestiižseim disainiauhind ning on kujunenud tunnustatud kvaliteedimärgiks. Lisaks tootedisainile antakse auhinda välja ka tootekujunduse, kommunikatsioonikujunduse ja disainikontseptsioonide valdkonnas.

Lisainfo Birgit-Helis Heinsalu, turundusjuht, +372 5681 4757

www.huum.ee