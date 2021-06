“Praegu on väga tasane aeg,” ütleb keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Peep Männil, kes on kirglik huntide elu uurija.

Eesti rahvusloom hunt elab suhteliselt varjatud ja vaikset elu. Fotograaf Ingmar Muusikus jutustab artiklit illustreeriva foto saamise loo.

“Olin öösel metsas, jaheda juuniöö tõttu jäi uni napiks. Sumpasin soojärve ääres, kella kuue paiku heitsin sookailupuhmasse pikutama. Vahtisin taevast ja männilatvu pea kohal, uni hakkas peale tulema. Järsku kuulsin läheduses kergeid samme. Ajasin end istukile, pöörasin pead ja vaatasin hundile otse silma,” kirjeldab Muusikus kohtumist hundiga.

Seostuvad negatiivsete uudistega

Keskkonnaagentuuri andmetel elas Eestis eelmisel aastal 28 hundipesakonda, mis tegi huntide arvuks möödunud sügisel umbes 260.

“Kehtiva suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskava alusel on soovitav arvukus 15–25 pesakonda (150–250 looma). Möödunud jahihooajal (01.11.2020–28.02.2021) kütiti 129 hunti, mistõttu peaks nende arvukus tänavu sügisel olema pisut langenud ja soovitud piirides,” selgitab Männil.

Männil räägib, et praegusel aastaajal on hundid oma pesakondade juures paiksed, nad kasvatavad ja kaitsevad kevadel sündinud pojakesi.

“Tänavu kevadel on kahjustusi olnud üldse väga vähe võrreldes näiteks eelmise aastaga, mil oli kahjustusi märksa rohkem,” teab Männil. Näiteks ei ole tänavu kevadel olnud palju koertemurdmisi, kui siis mõned üksikud.

Hunti kardetakse, sest ta on teravate hammaste ja suure isuga suurt kasvu metsloom, kuigi tegelikult on ta inimese suhtes sama pelglik kui näiteks ilves.

Kuigi hunt on Eesti rahvusloom, seostuvad temaga ennekõike negatiivsed emotsioonid, näiteks rahva- ja muinasjuttudes on hunt enamasti kuri ja paha, kes püüab kitsetallesid ja põrsakesi, ka ajaleheuudistes on hundijutud sageli negatiivsed – küll on nad rüüstanud lambakarju ja koeri maha murdnud.

Männil tuletab meelde ka positiivseid meediakajastusi, näiteks mõne aasta tagune juhtum jääpangal jões ulpinud Sindi hundist, kes päästeti suure meediakära saatel. Männili sõnul päästeti hiljuti ka Tartumaal üks noor hunt, kellele sai samuti osaks suur avalikkuse tähelepanu. Viimane suure tähelepanu saanud hundiuudis oli Männili sõnul see, kuidas Harjumaal pildistati koos hunti ja karu.

“Paraku kipuvad hundi puhul olema negatiivsed uudised ajakirjanduse jaoks atraktiivsemad,” tõdeb Männil.

Kuigi hunte kardetakse hirmsasti, kuuluvad hirmu- ja õuduslood siiski minevikku: 19. sajandil tuli ette, et hundid metsistusid ja muutusid jubedateks murdjateks, kes kõiki ja kõike küttisid ja murdsid. Teated inimestele liiga tegemisest Eestis on pärit 20. sajandi 80. aastatest.

Siis sai inimene marutõbiselt hundilt nii hirmsasti pureda, et suri ära. “Aga teadaolevalt meil marutõbe enam ei ole,” teab Männil.

Toit kantakse kõhus poegadele

Praegusel aastaajal on huntidel veel pojad väikesed ning on seotud oma sünnikohaga, olgu selleks siis koobas, poolkoobas või urg. “Nad on veel väikesed ega liigu koos vanematega ringi – vanemad käivad üksi jahil, murravad looma ning kannavad toidu oma kõhus poegadele ette,” tutvustab Männil huntide gurmeegastronoomiat.

Pojad ise hakkavad jahil käima millalgi eeloleval talvel, ent koos vanematega hakkavad nad jahimaadel ringi liikuma kindlasti varem, tavaliselt augustis. Selleks ajaks on pojad umbes neljakuused, vanemad võtavad nad kaasa. “Head jahimaad võivad olla kilomeetreid eemal, nii et vanemad ei jõua neile enam kogu toitu ette kanda,” räägib Männil.

Ta toob näite, et kui juhtub olema tegu suuremat sorti hundikarjaga, kus elab koos mitu põlvkonda ning ka eelmise aasta õed-vennad, siis saavad just õed-vennad ülesandeks nooremate eest hoolitseda.

Teoreetiliselt võib ühes hundipesakonnas olla üle 10 poja, aga keskmiselt on 6–8 kutsikat. “Sageli saab mõni neist noores põlves hukka, sügiseks jääb neid mõnevõrra vähem järele,” räägib Männil. Väikesed kutsikad söövad üsna vähe, ent kui vanemad on murdnud suure looma, siis nad võivad Männili sõnul ka öö jooksul üsna mitu korda käia liha transportimas.

“Siis on hea, kui on abilised – nii on vanematel lihtsam,” ütleb Männil.

Armastab traditsioonilist peremudelit

Hunt on loom, kes leiab kaaslase kogu eluks, tavaliselt kuni ühe paarilise hukkumiseni. Pojad püsivad vanemate juures üsna kaua, esimesed pojad lähevad oma elu peale millalgi talvel enne aastaseks saamist.

“Lahkumine sõltub palju nii kutsika iseloomust kui ka sellest, mis seal karjas üldse toimub. Osa läheb ära, osa jääb ka järgmiseks aastaks vanemaid abistama, nemad lahkuvad üldiselt siis, kui järgmised pojad on parajalt suured ja jooksevad ringi ehk järgmisel sügisel,” tutvustab Männil.

Need pojad on vanuses, mil nad tahavad ise hakata peret looma. See ei pruugi alati lihtne olla. Kellel läheb hästi ja leiab paarilise, neil sünnib kevadel uus pesakond. “Kes ei leia, see elab mõnda aega üksikuelu ja leiab järgmisel jooksuajal paarilise,” räägib Männil.

Mõnedki hundid on läinud paarilise otsingul Venemaale ja leidnud sealt endale sobiva kaasa. Männil räägib, et praegu on üks kaelusega hunt, keda on võimalik jälgida, Lätis. “Hundi jaoks ei ole riigipiirid olulised, Soome minna on keeruline, aga Lätti või Venemaale minnakse ikka,” kirjeldab Männil.

Huntide suurim vaenlane on inimene: salaküttimine, liiklus ning ka muu inimmõju võib huntidele traagiliselt lõppeda. “Pisikestest vaenlastest on praegusel hetkel kärntõve lestad,” räägib Männil.

