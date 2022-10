Poelettidel on tohutult suur valik erinevaid kreeme ja nahahooldustooteid. Kuidas nende hulgast see päris puhas ja endale sobiv leida?

Bonobo sündis 2014. aastal, kui Kristi hakkas otsima võimalikult puhtaid ja looduslikke kosmeetikatooteid. „Pärast esimese lapse sündi muutus mu nahk eriti tundlikuks, mis viis soovini valmistada ise kreeme, mille koostisosad oleksid tuttavad ja turvalised. Et loodusega ühenduses olemine on minu jaoks südamelähedane teema, jõudsin üsna pea taimetark Irje Karjuse juurde. Omandasin tema juures saladusi ja teadmisi, mis võimaldasid panna Bonobo ja väekad Eesti taimed koos hingama,” räägib Kristi oma brändi esimestest sammudest. Tänaseks on Bonobo bränd tuntud ka teiste Eesti naiste seas, kes ihkavad leida läbipaistva koostisega ilu.

Miks just looduskosmeetika?

„Nii nagu on oluline toita oma keha kvaliteetsete ja puhaste toitainetega seespidiselt, tundub õige ja oluline teha seda ka välispidiselt,” selgitab Kristi oma valikuid.

Aga lisaks sellele on looduskosmeetikal Kristi jaoks ka veidi filosoofilisem tähendus. Veidi laiem mõõde ja dimensioon, kui pelgalt tooraine puhtus ja kvaliteet.

Bonobo looduslik kehakreem.

Looduskosmeetika on rahunemine. Kiirustamisest ja mõtlematust impulsiivsusest lahti laskmine. Looduskosmeetika ei pruugi anda kiireid tulemusi. Ta vajab aega, et jõuda tuumani, just nagu puu vajab kasvamiseks aega, aga tema tüvele, kui ta kord on piisavalt juurdunud, võid alati nõjatuda.

Looduskosmeetika on oskus kuulata oma keha. Meie kehad on imelised. Nad vestlevad meiega koguaeg. Ilma kehaga dialoogi astumata ei saa me teda ka aidata. Ja nii ei saa ka tema aidata meil leida taas üles oma vahepeal kaotsi läinud tasakaalupunkt või sisetunne.

Looduskosmeetika on oma väe ülesleidmine. Minu vägi seisneb oma sisemise tarkuse usaldamises. Ja vankumatus teadmises, et ta suunab mind oma pehme käega valima just neid looduskosmeetikatooteid, mida ma praegu vajan. Selles suures usalduses peitubki minu vägi. Ja just sellest usaldusest algabki minu tervenemine.

Toodete, nende koostisosade ja erinevate taimede mõju kohta leiab infot bonobo.ee veebilehelt.