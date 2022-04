Tänapäeval on mitmeid teleteenuste pakkujaid, kes edastavad põnevat ning kaasahaaravat sisu. Ka Home3 ja Go3 on mõlemad teleteenuse pakkujad, aga mis on nende erinevus? Anname sulle ülevaate, et saaksid otsustada, milline teleteenus võiks just sinule kõige paremini sobida.

Teleteenuse pakkuja Home3

Home3 on SAT TV (satelliittelevisiooni) pakkuja, mis tähendab seda, et telepilt jõuab sinuni üle õhu ehk satelliidi vahendusel. SAT TV eelis on väga lai leviala, mis ei sõltu kaabli olemasolust ega mobiililevist. Satelliittelevisiooni kasutamiseks on vaja koju paigaldada satelliitantenn, kuid paigalduse pärast ei pea sa muretsema, seda teevad kogenud Home3 tehnikud.

Satelliittelevisiooniteenuse puhul on oluline, et satelliidilt vastuvõetavale signaalile ei tohi ette jääda mistahes segavaid takistusi. Kvaliteetseks vastuvõtuks peab olema side satelliidi ja majale paigaldatud antenni vahel nii-öelda otsenähtav. Seetõttu on oluline leida satelliitantenni paigaldamiseks koht, kus kõrged puud või teised kõrged objektid signaali ei sega.

Home3 valikus on kõik põhilised Eesti ja välismaised telekanalid, peale selle populaarsed eestikeelsete subtiitritega filmikanalid ja eestikeelsete kommentaaridega spordikanalid.

Kellele sobib Home3 teleteenus?

Home3 satelliittelevisioon on parim valik, kui elad piirkonnas, kuhu kaabeltelevisioon ei ulatu ja kus mobiililevile ei saa kindel olla.

Kuidas ja kus saab Home3 teleteenust kasutada?

Home3 teleteenust saad nautida oma kodus telerist satelliitantenni ja digiboksi abil. Kui peaks juhtuma, et kolid kuskile mujale, saad seadmed kaasa võtta. Kui soovid telekanaleid, filme või sarju vaadata nutiseadmest, laadi alla Go3 mobiilirakendus ning naudi oma lemmiksaateid just seal, kus sa parasjagu viibid! Olenevalt Home3 paketist saad ligipääsu teatud Go3 sisule, näiteks „Kodu“ paketis sisaldub Go3 „TV ja filmid“ pakett. Home3-ga saad teleteenust nautida samal ajal nii telerist kui ka Go3 mobiiliäpist – kui sina soovid vaadata näiteks uudiseid ning kaaslane filmi, siis saate mõlemad vaadata just seda, mida parasjagu soovite!

Teleteenuse pakkuja Go3

Go3 on uue põlvkonna teleteenus, mille jaoks pole vaja paigaldada mingeid seadmeid – teenuse kasutamiseks on vaja väga head internetiühendust ning nutiseadet. Go3 saad vaadata samal ajal kuni kahest seadmest korraga. Go3-st leiad spordiülekanded, üle 40 telekanali otsepildis ning reklaamivabalt sadu filme ja sarju. Valikus on Hollywoodi kassahitid ja põnevad dokumentaalid.

Samuti parimad seriaalid nii meilt kui ka mujalt maailmast. Filmidel ja sarjadel on eestikeelsed subtiitrid, lastesisu on eestikeelse pealelugemisega. Go3-ga näed TV3 populaarseid sarju enne tele-eetrit!

Kellele sobib Go3 teenus?

Go3 on parim lahendus inimesele, kes ei saa või ei soovi koju paigaldada satelliitantenni ning kes elab piirkonnas, kus on hea kiirusega internet.

Kuidas ja kus saab Go3 teleteenust kasutada?

Süle- ja lauarvutis saad Go3 teenust kasutada otse läbi veebibrauseri. Liigu aadressile www.go3.tv ja saad kohe oma lemmiksisule ligi. Nutitelefonis ja tahvlis kasutamiseks laadi alla Go3 mobiilirakendus, samuti on eraldi rakendus olemas uuemate telerite jaoks (Samsung, LG jt). Kui sul ei ole nutitelerit, saad Go3 teenust kasutada kas Go3 digiboksi või Google Chromecasti seadme abil.

Uutele liitujatele on kuni mai lõpuni teleteenus koos piiramatu internetiga kuutasuga alates 24,99 €. Anname hinnagarantii, et kuutasu ei muutu 24 kuu jooksul ja seega võid kahe aastaga säästa kuni 240 €. Täpsemad kampaaniatingimused leiad veebilehelt www.home3.ee, lisainfot Home3 ja Go3 teenuste kohta saad veebilehtedelt www.home3.ee ja www.go3.tv, helistades 698 9000 või saates meile kirja aadressile info@home3.ee.