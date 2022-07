Et põnevaid loomi näha ja mõnega neist lähemaltki tutvust teha, ei pea võtma ette teed Tallinna loomaaeda. Võimalust eksootiliste lindude ja loomadega tutvuda ning mõnda neist ka oma käega katsuda pakub mitu hobitalu üle Eesti. Ratsatalus saab hobustega ratsutada aga ka laagritest osa võtta.

Kesk-Eestis Järva vallas asub Kallaste hobitalu, mis on külastajatele avatud aasta ringi. Mäekülast 27 km kaugusel asuvasse tallu saab külla minna E–N ja L–P kell 12–18. Tegemist on kohaga, kus elavad koos veised, kitsed, lambad, ponid, kanad, kuked, haned, vutid, pardid, küülikud ja ka kõigi lemmik, siga.

„Minisiga Deemon on talu kõige erilisem tegelane. Ta on väga sõbralik ja lihtne, keerulisem on pigem kitsedega, kes hävitavad kõik, mis nende teele ette jääb,“ ütleb Kallaste hobitalu perenaine Liina. „Meil on kõik loomad väga sõbralikud ja väikestele lastele ohutud. Näiteks meie minilammas arvab, et süles magamine on täiesti loomulik lamba tegu. Ja üks ponidest käitub tihti nagu koer, jookseb järele ja lakub!“ lisab ta.

Minisiga Deemon, kõigi lemmik.

Kallaste hobitalusse on loomad sattunud elama mitut moodi, paljusid pole vanad omanikud enam soovinud aga mitmed tõuloomad, linnud ja küülikud on omal soovil soetatud. Näiteks kasvatatakse talus Flandria hiidküülikuid. Peale loomade vaatamise korraldatakse ka päevalaagreid, sünnipäevasid ja suve jooksul mõned kontserdid. Üldiselt keskendutakse perede ja koolide-lasteaedade külastustele.

Arukülasse genettide ja servalitega kohtuma

Harjumaal Raasiku vallas Arukülas asub Eino Roosioksa hobitalu, mida saab külastada seitse korda aastas, järgmine selline päev on kümnendal juulil kell 10–18.

Hobitalu on väga liigirikas. Nimelt elavad seal Aafrika servalid, genetid, metskassid, kolme liiki rebased, nandud, emud, paabulinnud, mitmesugused veelinnud, sookured, maailma väiksemad metsikud lambad ja mitu kakulist. Küülikute ja merisigadega saavad lapsed ka lähemalt tutvust teha.

Hobitalus saab kohtuda mitmesuguste eksootiliste loomadega, kelle nimegi ehk varem kuulnud ei ole.

Kõige erilisemaks tegelaseks peab talu peremees Eino aga koldjalg-hõbekajakat. „Ta toodi neli aastat tagasi vaid paaripäevasena. Hiljem selgus, miks vanemad ta pesast välja viskasid. Tal ei kasvanud tiivad ja nende asemel on vaid väikesed köndid, aias jooksis ta ringi nagu põrkepall. Vaatasin talle otsa ja kohe saigi nimeks Sipsik.“

Serval Jamor.

Metskass Savannah.

Genett. Fotod Virge Võsujalg

Paljud lemmikud on Einoni jõudnud teise või kolmanda ringi loomadena. „Nad on kas ametnike konfiskeeritud või siis on loomaarstid omanikud minuni suunanud,“ lisab ta.

Aara, kes õpetas sõjapõgenikele eesti keelt

Vaali külas asuv Mäeotsa hobitalu pakub võimalust saada lähemalt tuttavaks igasugu põllumajandusloomadega. Näha saab mitut tõugu kanu, kes munevad väga värvikirevaid mune, hanesid, parte, vutte, paabulinde, jahi- ja kuldfaasaneid.

Talus elavad ka eksootilised sulelised: nümfkakaduud, Hiina habepapagoi ja ehisamadiinipaar, nende seltsis veel lasuuraara Ruudolf, kes räägib eesti keeles ning õpetas vaid mõne hetkega Ukraina sõjapõgenikud „Tere!“ ütlema.

Õues saab tutvuda angoora ja rex’i tõugu küülikutega ning uhkete Šoti mägiveste ja nende vasikatega. Mäeotsa hobitalu saab külastada eelneval kokkuleppel.

Udupehmed alpakad ootavad külla

Suvisel ajal ootab alpakafarm Pärnumaal Ares külla iga päev kell 10–18. Farmis elab ligi 80 alpakat, üle kümne laama, kitsed, minilambad, meriinolambad, merisead, jänes, kassid ja koerad.

Flandria hiidküülikud. Fotod Kallaste hobitalu

Haruldasemad loomad on Valais’ mustnina lambad ja kolm guanakot ehk metsikut laamat.

Poola Tatra lambakoerad hoiavad farmis korda. Nad jälgivad, et keegi ei kisaks ega jookseks.

Farmi perenaine Kaja leiab, et inimesed on loomadest ja loodusest võõrdunud. „Kord seisis mul alpakade aia ääres kolm peret, kes kutsusid porganditükiga vehkides ja häälitsedes loomi enda juurde. Emased alpakad, kes olid tulnud varju ja lamasid veidi eemal, ei arvanud, et nad peaks selle lärmi peale inimestele lähenema. Seal natuke seisnud ja olukorda jälginud, ütlesin, et kui mina oleksin alpaka, siis mina ei tuleks ka teie juurde, olete liiga lärmakad ning soovitasin neil vaikselt, porgand ette ulatatud käes, lihtsalt oodata. Uskuge, nad pidid ootama vaid minuti, alpakad tõusid püsti ja läksid maiustama.“

Peale selle saab farmist soetada imepehmeid ja väga sooje alpakavillaseid tooteid, suveniire, lõnga ja muud kraami.

Ratsatalud pakuvad nii laagreid kui ka matka hobustel

Mitu ratsatalu üle Eesti pakub eri võimalusi ratsutamiseks nii eratundide näol kui ka matkates. Suveperioodil korraldatakse lastelaagreid. Enamjaolt ei pea olema eelnevat kogemust ja ehk saab just sellist laagrit või matka külastades ratsapisiku külge. Metsapiiga talu Jõgevamaal ja Arma ratsatalu on vaid kaks neist, kes Eestis hobustega tegelevad ja lahkelt oma taluõue avavad. :