Harjumaa teenetemärgi saab õpetaja Heli Karu ja seda muusikalise ja kultuurilise tegevuse arendamise eest maakonnas. Naise tegevus hõlmab paljuski Ida-Harjut, kus ta õpetab lapsi ja noori ning juhatab koore.

Harju Eluga vestleb ta Raasiku põhikoolis, enda muusikaklassis. “Siin on paksud laepaneelid ja kaks ust ka ees, siis ei kosta hääled sisse ning muusika tegemine ka välja. See on Raasiku kooli juurdeehitus ehk uus osa,” tutvustab ta maja. Samas tunnistab Karu, et on käinud ka üldhariduskoolides ja isegi muusikakoolides, kus klass kostab läbi. Nii ka ei saa. Muusika nõuab rahu ja vaikust. Muusika algab vaikusest,” ütleb ta.

Teie esimesed mõtted, kui saite teada: olete üks tänavusest seitsmest teenetemärgi laureaadist?

See oli üllatus. Võib-olla mõni teeb tööd tunnustuse pärast. Aga mina teen seda armastusest oma töö vastu. Töö ja hobi on minul olnud väga pikka aega üks ning seesama asi. Hiljuti viibisin ühe õpilase kodus. Tema vanematega vesteldes ütlesin, et olen muusika sees 24/7 ja 7X7. Noormees püüdis siis arvutada, et kui palju kokku tuleb.

Kuidas te muusika juurde sattusite? Kas eesnimi ehk Heli andis suuna kätte? Tean vähemalt kolme muusikut-Helit.

Vaat ei tea, kas see otsustas või mitte. Töötan tänavuse aasta septembrist ka Tallinna vanglas. Tutvustasin ennast esimeses tunnis. Ja siis ütles üks mees, kes on minu arvates aser: see tähendab ju ilusat sõna ja siis jätkas vene keeles. Teil on olnud tark isa!

Minu vanaisa mängis kuulmise järgi viiulit. Ema laulis väga palju. Hiljuti tuli muide välja, et alles on minu onu tehtud salvestised meie pere esinemisest. Täpsemalt minu ja õe omad. Sain just digitaliseeritud helifailid ja neid kuulates ütlen: väga hästi laulsime.

Esinesime kodus palju. Õde jõudis isegi ETV saatesse Laulujütsid. Mina olin vaiksem ja tagasihoidlikum.

Siis pani ema meid õega muusikakooli. Kui sain 7aastaseks, sain esimese klaveri. Muusika mulle sobis, sest olin vaikne ja tagasihoidlik.

Otsa kooli tahtsin astuda ja läksin seepärast ettevalmistusse. Kavatsesin minna õppima kompositsiooni ning muusikateooriat. Aga sellel aastal ei võetud õpilasi vastu. Läksin koorijuhtimisse ja jäingi. Juba 17-aastaselt toimetasin Kehra muusikakoolis ning koguduse kooris.

Ja praegu olete juba tegev mitmes vallas?

Raasiku koolis läheb 15. aasta. Alaveres olin ka kaua, kuid nüüd enam teist aastat seal ei õpeta. Siia kooli käivad ka Jõelähtme lapsed, sest piir on kohe kiriku taga. Seega hõlman kokku kolme valda ehk Anija, Raasiku ja Jõelähtme. Ja juba on ka Kuusalust mõned õpilased minu laulustuudios.

Rääkisite Tallinna vanglast ja sealsest tööst. Millega seal tegelete?

See on uus kogemus ja seda alates septembri keskelt. Olen seal ikka muusikaõpetaja. Aga ma tunnen, et olen vajalik ja õiges kohas. Esmaspäeval on jõulupidu ning valmistasime koos ette viis laulu. Mõned naised ja mehed astuvad esimest korda üldse laval üles.

Sealsed inimesed on teinud halba. Aga paljud soovivad siiralt paremaks saada. Laulmine ja muusika on sellel teel esimene samm.

Kas lapsed ja noored soovivad koolis ning väljaspool seda muusikaga tegeleda?

Nutivärk ikka kipub segama. Laulupeole minekuga oli nii, et alguses ei tahetud koori tulla. Põhjus oli üllatav. Nutitelefonis või muus sellises vahendis istumine muudab laste maailma väga väikseks. Osad lapsed ei taha seepärast suure rahvahulga sees olla, sest see võib hirmutada. Üks psühholoog ütles, et niimoodi võib hakata reaalsust kartma.

2012 lõpetasin EMTA magistriõppes. Ja lõputöö kirjutasin väikekoolide kooridest, laulupidudest ning kaasavast haridusest. Laulda armastatakse ja viimane pidu oli super!

Millega vabal ajal tegelete? Teie peres on kolm last.

Nad on juba täiskasvanud. Lapselapsi mul veel ei ole, sest lapsed on väga tegusad. Teevad karjääri ja pürgivad elus edasi.

Teen tasapisi tervisesporti. Ärkan enne kella kuute, et saaks enne tööd käia. Varsti ärkan juba kell viis. Olen ujunud ja skyjump´i treeningus käinud. Et oleks hea ning terve olla.

Tunnustustust olete varem ka saanud? Aasta ema jne.

Eesti aasta ema olin aastal 2016. Riiklikke teenetemärke veel saanud ei ole. Harju aasta õpetaja olen olnud ning Heino Kaljuste preemia sain ka. Hiljuti valiti mind Raasiku valla aasta kultuuritegijaks. Neid on veelgi, kui arvestust ma ei pea.

30. detsembril olete maakonna ballil kohal?

Ja, kuigi alguses ma ei plaaninudki kohale minna. Massiüritusest sobib mulle vaid laulupidu. Aga lugesin, et sain teenetemärgi ning otsustasin kohal olla.