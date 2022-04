Evelin Võigemast: „Leeni (nii nagu sõbrad ja kolleegid teda kutsusid), oli üleni soe, armas ja lihtne inimene. Tema lõputu huumorimeel, sealhulgas huumor iseenda üle, oli alati südamlik, mitte kunagi kellegi suhtes terav. Pidevalt võis tema suust kuulda – ah, mis nüüd mina… aga selles polnud kunagi kübetki võltsi tagasihoidlikkust. Ta oligi elus üleni tagasihoidlik ja samal ajal laval erakordselt säravate värvidega julge ja teistest erinev näitleja, erakordse koomilise andega. Ma võin liialdamata öelda, et kõik kolleegid armastasid teda. Head teed, meie kallis Leeni…“

Aastal 2021 pälvis Helene Vannari Oskar Lutsu huumoripreemia. Seda preemiat on Palamusel välja antud 1987. aastast ja eelmisel aastal juba 33. korda. Aasta varem sai selle preemia „ENSV“ sarjas Helene kehastatud tegelase Aino poega mängiv Argo Aadli.

Peale teatri osales ta teles nii tiiger Urrina „Onu Tik-Taki seiklustes“, kohvikupidajana „Wikmani poistes“, ning võrratu kuid ehk mitte kõige positiivsema tegelase Aino Kesslerina „ENSV“ sarjas. Pikk nimekiri on tema saavutustest filmides ja kuuldemängudes.

Helene Vannari lavastuses „Valmisolek on kõik“, 2013.

Tallinna Linnateater on toonud välja tema ligi viiekümnest osatäitmisest koosneva rolligalerii olulisemad: Eugenia – Mrożeki „Tango“, lav Mati Unt, 1989; amm – Shakespeare’i „Romeo ja Julia“, lav Elmo Nüganen, 1992; kõige vanem naine – Lagarce’i „Olin kodus ja ootasin, et vihma hakkaks sadama“, lav Anu Lamp, 2016; Felicity – Cristoferi „See hetk“, lav Alo Kõrve 2016; Evelyn Thomas – Hare’i „Amy seisukoht“, lav Mladen Kiselov, 2011; Kate Osbourne – McDonaghi „Inishmaani igerik“, lav Jaanus Rohumaa, 2000; Betty – Adamsi „Hall mees“, lav Eero Spriit, 1999; kass Madrusson – Uspenski „Onu Teodor, kass ja koer“, lav Peeter Tammearu, 1998; õnneseen – Vasara ja Komissarovi „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“, 1979; meisterlikult esitatud monoloog Valdese ja Lambi eksperimentaalses lavastuses „Keskööpäike“, lav Anu Lamp, 2010.

