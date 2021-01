Kampaaniat toetasid järgmised ettevõtted: Koduekstra, Jadore Fashion, Reval Cafe, Ahha Disain, Kassikohvik Nurri, Home Decore, Viikingite Küla, Nopri, Vanaraamat, Sangaste Rukki Maja, EstTravel, Reisikaubad.ee, Stellana, Triumph, Poisi Eine, Ilusalong Central, Pere Optika ja heategevusfond Silmad On Südame Aken.

Heategevuslik kampaania Eesti lasterikaste perede toetuseks raames koguti 4165 eurot. Kogutud kinkekaardid toimetatakse valitud peredeni hiljemalt uue aasta alguses. Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on lõppev aasta olnud keeruline kõikidele, nii perekondadele kui ka ettevõtetele. Seda enam teeb rõõmu iga heategu ja panus, mis toetab lastega peresid.

myWorld Estonia tegevjuhi Villu Loonde sõnul on ettevõtte üheks eesmärgiks võimaldada peredel, kellel on üldiselt piiratud aeg ja eelarve, mugavalt ja soodsalt ostelda ning oma ostujõudu kasvatada paljudes kohtades nii Eestis kui maailmas.

