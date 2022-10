Sel aastal korraldatakse juba viieteistkümnendat korda hea eeskuju tunnustuskonkurss, kuhu saab 5. septembrist kuni 5. oktoobrini esitada noori, kes on oma kodukohas silma paistnud millegi sellisega, mis väärib kiitust ja tähelepanu.

Konkursile saab esitada noore või kuni kümnest liikmest koosneva grupi, kes on Eestis korda saatnud midagi silmapaistvat. Oluline ei ole teo suurus, vaid see, missugust mõju see teistele ühiskonnaliikmetele avaldab. Konkursi eesmärk on näidata, et noored teevad juba praegu midagi ühiskonna hüvanguks.

Konkursi patroon Kristiina Šmigun-Vähi leiab, et sõna „silmapaistev“ ütleb ju tegelikult ise palju. Silmapaistvad noored on aktiivsed, löövad kaasa kooli ja kodukoha tegemistes, nad on eeskujuks teistele nii koolis kui ka kogukonnas. Nad on mitmekülgsete huvidega eestvedajad, toetajad ja abistajad.

„Olen hea eeskuju patroon olnud 2019. aastast ja igal aastal näen, et need noored, keda hea eeskuju kandidaadiks välja pakutakse, jõuavad teha väga palju, justkui neil oleks ööpäevas rohkem kui 24 tundi. Nad on kui kinnitus ütlusele „kes palju teeb, see palju jõuab!“

Et silmapaistvaks saada, soovitan leida omale meelepärased tegevused, sest vastu tahtmist ei vea ühtegi asja. Olgu see sport, huvitegevus või ükskõik, mille muu põnevaga tegelemine. Kui teed elus asju, mis valmistavad rõõmu, siis need asjad ka õnnestuvad hästi! Teiseks – mida iganes teed, tee seda nii hästi kui oskad, sest just sellistest inimestest võetakse eeskuju, neid usaldatakse.

Alustada saab ka kõige pisematest asjadest. Hõigata igale vastutulijale rõõmsa hommikuse „tere!“ koos laia naeratusega, see muudab inimeste päeva ilusaks ja, mis peamine, naeratajale vastatakse tavaliselt ikka naeratusega!“ lisab ta. Möödunud aastal pälvis hea eeskuju tiitli Martin Vesberg Saaremaa gümnaasiumist, kes oli silmapaistev eri valdkondades, tegeledes nii spordi, rahvatantsu, pillimängu kui ka näitlemisega. Martin on olnud edukas nii oma uurimistööde kui ka loodusfotodega ja korduvalt teinud kaastööd ETV saatele „Osoon“. „Mind inspireerib kõige ägedaga tegelema Saaremaa,“ avaldas Martin Vesberg hea eeskuju tänugalal.

Konkursile esitatud taotluste seast valib žürii välja 15 finalisti, kelle hulgast selgub laureaat. Välja antakse ka suurima julguse tiitel. Hea eeskuju tiitli pälviv noor saab konkursi peatoetajalt, Swedbankilt preemiaks 1700 eurot, suurimat julgust premeerib Telia. Konkursi finaliste tänatakse laheda koolipäeva noortekonverentsil toimuval tänugalal 10. novembril. Oma kandidaadi saab esitada aadressil heaeeskuju.ee. Esitaja võib olla nii eraisik kui ka asutus. 