Novembri esimesel pühapäeva kogunesid Kose kultuurikeskusse maakonna harrastusteatrid ja -trupid, et kahes saalis etendusi mängida. Osales kuus teatrit kuuest Harju omavalitsusest. Laureaatideks kuulutati seekord Jõelähtme, Kose ning Viimsi harrastajad, peapreemiat tänavu välja ei antud.

Tavaliselt peetakse maakonna teatrifestivali kahel nädalavahetuse päeval. Nii oli see ka mullu oktoobri lõpus, kui Jõelähtme rahvamajas võistles kümme etendust. Tänavu tegi olukord koroonarindel enda korrektiivid.

Kosele saabus kohale viis truppi viie etendusega. Kuuendat ehk Viimsi muusikaliteatri etendust näidati aga videona.

Etendused toimusid ühel päeval Kose kultuurikeskuse suures saalis ning ka tantsusaalis.

Seega mängisid 1. novembril Saue Seeniorteater (etendus “Limonaadi Ets”), Jõelähtme LavaGrupp (etendus “Keiserlik kokk”), Aruküla näitering (etendus “Viis viimast päeva”), Kose “Kikerdised” (esietendus “Aastavahetus Casablancas”), Keila AX-teater (etendus “Roosad prillid”) ning Viimsi Muusikaliteater (muusikal “Juukselakk”). Viimsilased olid sunnitud kahjuks karantiini jääma. Kuid nende etendust näidati Kose kultuurikeskuses virtuaalselt.

Huvitavad ja elavad osatäitmised

Kolmeliikmelisse žüriisse kuulusid näitleja, lavastaja ja näitekirjanik Erki Aule (tema juhtis ka päeva), vabakutseline näitleja Ragne Veensalu ja Eesti Harrastusteatrite Liidu tegevjuht Kristiina Oomer.

AX-teatri näitlejapreemia saanud Marilin Prants

“Teatrielu on maakonnas elav ning toimekas,” ütles Harju Elule Ragne Veensalu. Kas vähene osavõtjate arv oli tingitud ettevaatusest või muust, seda ei osanud näitlejatar arvata. “Varem pole ma Harju festivalide žüriis olnud,” ütles ta.

Kokkuvõtteid tehes otsustati peapreemiat seekord mitte välja anda. Kuid see-eest pärjati kolme laureaati ehk siis Jõelähtme LavaGruppi, Kose näiteseltsi “Kikerdised” ning Viimsi Muusikaliteatrit.

“Igal neist oli oma rõõm ning tegusus,” hindas Veensalu.

Jõelähtme LavaGrupp etendusega “Keiserlik kokk”. Paremal preemia saanud Tiit Tammesson.

Jõelähtme teatriseltskond oli žürii arvates mõnusalt toetav trupp. Keegi ei langenud etendusest välja ning etendus keiserlikust kokast oli ühtlane. “Head üleminekud,” lisas Veensalu.

Jõelähtmele läks ka üks kolmest näitlejapreemiast. Selle viis koju Tiit Tammesson. “Sai naerda. Tema osatäitmine ei vajunud ära. Pisut seniilset vanameest mängida paistab pealtnäha lihtne, kuid nii see ei ole,” arutles näitlejatar. Saalisistujale jääb mulje, et mängida pole vaja. Kuid tegelikult on selle taga pidev mõttetegevus ja kaine arvestus: kuidas mängida edasi.

Esietendus tõi tunnustuse

Kose “Kikerdised” tõi kodulaval rahva ette esietenduse “Aastavahetus Casablancas”. “Meremeestest rääkiv tükk oli mõnus ning ka osatäitjad mõnusad. Ideed olid samuti mõnusad,” kiitis Veensalu. Samas oli ka mõningaid esietendusega kaasnevaid puudusi. “Aga eks need asjad ajaga küpsevad. Etendus oli tervikuna siiski ühtne,” leidis naine.

“Kikerdised” etendusega “Aastavahetus Casablancas”, Lembit Uustulndi jutu järgi dramatiseerinud ja lavastanud Maie Matvei. Fotod Andres Kullo

Viimsi muusikalietendus jättis žüriile samuti hea mulje. Selles osalenud olid Veensalu sõnul noored ja andekad. “Kahju vaid, et nad ise Kosel lavale ei jõudnud. Ma ei kujuta ette, kui halb tunne see on: teed proove ning valmistad ette, aga pead etenduse videos esitama,” ütles näitlejatar.

Lisaks Jõelähtme trupi osalisele Tiit Tammessonile pärjati näitlejapreemiatega veel Liivi Ents Sauelt ja Mariliin Prants Keilast. “Prants mängis H. Raudsepa tükis “Roosad prillid” sellest ülepaisutatud daami. Roll on pealtnäha lihtne, aga tegelikkuses pole seda mitte,” ütles Veensalu. Ansamblimängu preemia viisid koju Aruküla Näiteringi liikmed.

Arvamus, Kerli Sild, Kose kultuurikeskuse juhataja

Kogu päeva jooksul mängiti kuus etendust kahes erinevas saalis. Päevakava oli tihe seetõttu, et etendustel puudus ajaline limiit ja trupid said üles astuda lavastusega täies mahus.

Publikut jätkus majja kogu päevaks. Nii hommikul kümnesele etendusele kui ka õhtul kell kaheksa alanud autasustamisele. Kohal olid nii Kose vallast pärit teatrisõbrad kui ka külalised üle terve Harjumaa. Saalis oli päris mitu inimest, kes vaatasid ära kõik etendused.

Päeva aitas juhtida Erki Aule.

Nii nagu terve maailm on pidevas muutumises, nii ka meie. Hommikupoolikul selgus, et Viimsi Muusikaliteater ei saa osaleda, kuna üks peaosaline peab jääma karantiini. Õnneks oli neil etendusest olemas film ning publik ja žürii said arvuti vahendusel toreda elamuse.

Auhindadega toetasid Rakvere Teater ja Tarmo Tuule.

Täname kõiki osalejaid, lavastajaid, näitlejaid, toetajaid. Kohtumiseni aasta pärast!