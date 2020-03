Kolm tarmukat Tabasalu ühisgümnaasiumi üheteistkümnenda klassi neidu – Claudia-Isabel Huuse (18), Kelly Umbleja (17) ja Kätlyn Vestholm (17) – lõid eelmise aasta sügisel ettevõtlusõpetaja Krista Savitschi juhendamisel õpilasfirma Totie, mis on praeguseks müünud üle saja keskkonnasõbraliku kandekoti.

Kust tuli sellise õpilasfirma idee? “Algselt oli meil üldse idee teha küünlaid ja puid istutada, aga me mõtlesime, et küünaldega ei säästa loodust,” meenutab Claudia-Isabel.

Keskkonnasõbralike kottide idee pakkus välja Kelly. “Kuna me pidime niikuinii koolis tegema uurimistööd, siis me mõtlesime, et see oleks hea kogemus ja tuleb kindlasti ka tulevikus kasuks,” selgitab ta.

“Loodusesse panustamine tundus huvitava ideena. Et saab juba gümnaasiumis firma ära katsetada. Siis on tulevikus kogemus olemas,” arvab Kätlyn.

Mõeldud, tehtud

“Riidest kotid on hea alternatiiv kilekottide kasutamisele – iga riidest koti tegemisega me istutame puu,” arvab Claudia-Isabel. Totie kottidel on nimelt puukujuline logo peal.

“Esimene kott valmis oktoobri lõpus. Enne seda me mõtlesime disainid välja, otsisime koha, kust me saame osta kotid ja kust me saame neile trüki teha,“ ütleb Kätlyn.

“Me saatsime Dispak OÜ-le päringu, et me oleme õpilasfirma ja sooviksime suure koguse kotte tellida, kuhu me saaksime oma trüki peale lasta. Sealt vastati, et nad on nõus,“ räägib Claudia-Isabel.

Esimese partii kotid olid mõõtudega 30×35 sentimeetrit. Järgmine partii oli mõõtudega 38×42 sentimeetrit. Kuivõrd kerge või raske sellistele kottide trüki tegemine oli?

“Esimese partiiga oli meil keerukusi, sest see firma, kellega me koostööd tegime, rikkus üheksa kotti ära. Neid ei saanud müüa. Järgmise partii trüki tegi teine firma ja seal läks kõik hästi,” meenutab Claudia-Isabel.

Üllatav müügiedu

Keskkonnasõbralike kottide müügiga prooviti esimest korda kätt 2. novembril õpilasfirmade laadal Harjumaa muuseumis. Kes ostsis ühe koti, pidi maksma 8 eurot, kes ostis kaks, maksis 15.

“Müüsime 11 kotti. Need meeldisid inimestele väga. Läks palju paremini, kui me oodata oskasime,” rõõmustab Kelly.

Järgnevalt astuti üles Tabasalu ühisgümnaasiumi mardipäeva laadal, Keilas andresepäeva laadal, Viimsi õpilasfirmade laadal, Lions klubi Tabasalu jõululaadal, Tabasalu ühisgümnaasiumi jõululaadal ja Eesti õpilasfirmade laadal Rocca al Mare kaubanduskeskuses.

Mis tunne on leti taga oma kaupa müüa? “Algul me olime vaiksed ja ei julgenud kõigi võõraste inimestega rääkida. Aga mida rohkem meil neid kogemusi tuli, seda julgemaks me muutusime. Viimased kolm laata olid suhteliselt kerged, sest me juba teadsime, kuidas me peame kliendiga rääkima, kes tuleb meie laua juurde,” ütleb Claudia-Isabel.

Millised võlusõnad kliendi ostma panevad? “Meil otseselt mingeid võlusõnu ei ole. Me teame, mida me räägime, mida me teeme. Kui on küsimusi, siis me oskame neile alati vastata,” lisab Claudia-Isabel. Praeguseks on tarmukatel neidudel õnnestunud müüa üle saja keskkonnasõbraliku koti.

Puu logoga keskkonnasõbralik kandekott.

“Tagasiside oli hästi positiivne. Kõik õpetajad kiitsid ja kaasõpilastele väga meeldis. Kui me saime keskkonnasõbraliku õpilasfirma tiitli, siis me saime veel kinnitust, et me teeme õiget asja,” arvab Kelly.

Finaal aprillis

Claudia-Isabeli, Kelly ja Kätlyni firmat Totie tunnustati tiitliga “Kõige keskkonnasäästlikum õpilasfirma” 9. veebruaril 2020 Eesti õpilasfirmade laadal Rocca al Mare keskuses.

Mida auhind endast kujutab? “Auhind kujutab seda, et meie anname loodusesse panuse ja teised inimese ka märkasid seda. See näitab, et me teeme õiget asja ja meid märgatakse selle kaudu,” arvab Kätlyn.

Laekunud aruannete põhjal valib Junior Achievement Eesti välja 21 parimat, kes võiksid olla potentsiaalsed kandidaadid Eesti parima õpilasfirma tiitlile. Võitja selgub 28.–29. aprillil Tallinnas.

See pole veel kõik. “Meil on võimalus osaleda ka Harjumaa parima õpilasfirma valimise konkursil. Tegime video ja saatsime korraldajatele,” ütleb Claudia-Isabel. Kuni nelja minuti pikkune video tuli saata 11. märtsiks HEAK-ile. Zürii valib välja parima, kes sõidab hiljem Šveitsi üle-Euroopalisele õpilasfirmade laadale.

Millised on neidude edasised plaanid? Claudia-Isabel loodab Tabasalu ühisgümnaasiumi lõpetamise järel õppida kunsti või arhitektuuri, Kelly õigusteadust, Kätlyn meditsiini.

Õpilasfirmaga Totie saadud kogemust kavatsevad nad rakendada oma firmade loomiseks, et olla edukad ülikoolis valitud erialal. “Müügitöö tuleb alati kasuks. Ja suhtlemisoskus,” arvab Kelly.