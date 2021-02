Capital Milli arendatav Tiskre kaubanduskeskus toob Harku valda sügisest juurde 4800 m2 värsket poepinda, millest lõviosa hakkab kasutama Prisma Peremarket. Ehituse viimasesse etappi jõudmist tähistati äsja Tiskres sarikapeoga.

Capital Milli partner Tanel Samuel lausus, et tegemist on kogukonnale olulise arendusega, mis toob piirkonda juurde töökohti kui ka häid ostlemisvõimalusi. Keskuse rajamise koguinvesteering on ligi 4,5 miljonit eurot.

“Harku vald on hea logistilise asukohaga atraktiivne elukeskkond, mille areng on oluline piirkonna inimestele, aga väärtuslik ka kogu Eestile. Vallas elab ligi 15 000 inimest, kelle jaoks loob keskus oma kodukohas uusi võimalusi ning suurema toidu- ja jaekaupade valiku. Keskuse juurde rajatakse ka bensiinijaam ning selle kõrval on veel mitu vaba krunti täiendavateks arendusteks,” ütles ta.

Samuel sõnas, et tööd kulgevad planeeritud ajakava järgi, mille kohaselt on plaanis keskus avada sügisel. Hetkel on pooleli veel gaasitorustiku ning elektriühenduse rajamine, tänavavalgustite paigaldus, vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldus ning katusetööd, pärast mida saab keskenduda siseviimistlustöödele.

Ühekorruselise keskuse ankurüürnik Prisma Peremarket avab oma kaupluse 3600 ruutmeetril. Prisma Eesti maajuhi Teemu Kilpiä sõnul on Tiskre avamine osa Prisma Peremarketi laienemisplaanidest.

“Meil on heameel uute poodide rajamisega pakkuda tööd nii ehitajatele kui seal töötama asuvatele inimestele. Tiskre Prisma avamine on osa Prisma Peremarketi lähiaastate laienemisplaanidest nii kaupluste arvu kasvatamisel kui klientidele pakutava Prisma püsivalt soodsa hinnataseme ning kvaliteetse ja laia tootevaliku osas.”

Uus kaubanduskeskus valmib Tiskres aadressil Liiva tee 61. Keskuse ette on juba loodud ka ringtee, mis ehitati välja koostöös Harku valla ja Maanteeametiga. Haljastustööd on planeeritud kevadeks.

Capital Mill on 2008. aastal rajatud ettevõte, mis on keskendunud investeeringule Balti riikides asuvatesse ärihoonetesse. Ettevõtte tegutsemisaastate jooksul on tehtud kokku investeeringuid koguväärtuses ligi 300 miljonit eurot.

Sarikapeo fotod (autor Karli Saul).

