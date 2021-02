Harku valla 2021. aasta kaasava eelarve osas tehti 20 ettepanekut, millest hääletusele pandi neli. 446 poolthäälega osutus menukaimaks Merikülas asuvasse Tilgu sadamasse ürituste korraldamise ja puhkeala loomine. Võitnud ettepaneku tegi Tilgu Sadama Jahtklubi kommodoor Raul Kalep.

“Vallaelanikel oli kuni 31. oktoobrini võimalik pakkuda ideid, kuidas kasutada kuni 50 000 eurot nõnda, et sellest võimalikult paljud rõõmu ja otstarvet leiaks,” teatab Harku valla kommunikatsioonijuht Madis Idnurm.

Ettepanekuid laekus ühtekokku 20, kuid hääletusele pandi neist vaid neli. “9. novembril kogunenud komisjon jättis kõrvale ettepanekud, mis ei olnud kooskõlas kehtivate õigusaktidega, ületasid eelarve suurust ega olnud kaasava eelarve eesmärgiga kooskõlas,” täpsustab Idnurm.

Vaieldamatu lemmik

Hääletamine toimus aset 30. novembrist 6. detsembrini. Kokku anti 979 häält, millest Tilgu sadama ürituste korraldamise ja puhkeala loomine kogus 446, Muudetavate raskustega välijõusaal Omnigym 264, Vääna-Jõesuu seikluspark 217 ning Sportlik ja tervislik Harku vald 52 häält.

Võitnud ettepaneku tegi Tilgu Sadama Jahtlubi kommodoor Raul Kalep. “Selline mõte oli juba ammu, et sadamas võiks üks tore koht olla, kus inimesed saaksid koos käia ja kus oleks ka korralik abihoone, kus kõikvõimalikke teenuseid saaks pakkuda,” räägib mees.

Tilgu sadam rajati Kalepi sõnul tsaariajal sõjasadamana. Kahe maailmasõja vahel oli ta kalurite kasutuses. “Nõukogude ajal oli seal piirivalve sees, kes viiekümnendatel sadamarajatised lammutas,” väidab kommodoor.

“Tilgu sadamal oli päris pikk muul. Kui seitsmekümnendatel rajati Pirita olümpiapurjespordikeskuse sadamat, siis ühe legendi kohaselt veeti selle muuli kive Piritale,” meenutab Kalep.

Suured plaanid

1998. aastal sai Harku vald Tilgu sadama enda haldusesse. 2008. aastal alustas tegevust Tilgu Sadama Jahtklubi. Kalep juhib klubi kommodoorina viimased viis aastat.

Mehe sõnul ehitatakse kaasava eelarve 50 000 euro eest Tilgu sadamasse neljast moodulist 85-ruutmeetrine abihoone, kus hakkavad paiknema tualett, duširuumid, kohvik ja sadamateenistuse ala. Hoone juurde rajatakse väliterrass ja rõdu. “1. juuniks 2021 oleks kõik valmis,” lubab ta.

Praegu on sadamas kutseliste kalurite kai 14 paadi tarbeks. Abihoone rajamine käib paralleelselt sadama ehituse teise etapiga, milleks PRIA eraldas Harku vallale 200 000 eurot, vald lisas omafinantseeringuna veel 40 000 eurot.

“Sadama uuendamine on Harku valla MTÜ Tilgu Sadama, Jahtklubi ja kohalike kalurite koostööprojekt,” selgitab Kalep

Kommodoor loodab, et teise etapi valmimise järel paigaldatakse sadamasse veel kaks ujuvkaid kokku 40 paadikohaga. “Tulevikus on vaja paatide hoiustamiseks välja ehitada vastvelling. Abihoone kõrvale on plaanitud suurem muruplats, kuhu tuleks lava ja kõlakoda. Siis oleks võimalik kõiki üritusi korraldada,” lisab ta.

Hääletusele ei pandud

• Bussiootepaviljonide rattaparklad

• Harku aleviku betoonist rulapark

• Meriküla õppehoone juures metsa laudtee

• Rulapark Rannamõisa piirkonda

• Vääna-Jõesuu uue silla projekt

• Jalgrattaparkla Murastesse

• Kergliiklussild

• Laudrada läbi pilliroo Tabasalu randa

• Muraste metsa matkaradadel olevate sildade rekonstrueerimine

• Pargi ja sõida jalgrattaparklad

• Prügikastid bussipeatustesse

• Pumptrack’i rada

• Tabasalu looduspargi matkaraja korrastamine

• Uus laste mänguväljak

• Väikelaste mugulirada ja mugulimänguala, suurte laste kõrged lobisemiskohad

• Ülekäigusild