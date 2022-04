Harku vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liidu korraldatud Harku valla keskväljaku ja uue vallamaja arhitektuurivõistluse võitis Koit Ojaliiv arhitektuuribüroost OÜ Kuu ideekavandiga „Kandik“.

38 000 euro suuruse preemiafondiga võistlusele esitati seitse ideekavandit, mille hulgast valiti võitja žürii üksmeelse otsusega. Tunnustati teise ja kolmanda koha ning kahe ergutuspreemia väärilisi töid.

Konkursi eesmärk oli leida parim ja kasutajasõbralikum arhitektuurilahendus valla keskväljaku ja Harku vallamaja uue hoone kavandamiseks praeguses asukohas Kallaste tänaval.

„Tabasalu aleviku avalik ruum peab muutuma inim- ja keskkonnasõbralikumaks ning pakkuma meeldivat ja turvalist olemist ning tegevust igas vanuses inimesele igal aastaajal,“ rääkis Harku vallavanem Erik Sandla.

Žürii liikme, arhitekt Indrek Allmani selgitusel peitus konkursi tegelik proovikivi n-ö ridade vahel ehk selles, kuidas hoone suhestub keskkonnaga, kuidas ja millises suunas inimesed liiguvad, mis on selle ruumi väärtused ja pakutavad tegevused; ning hoone puhul selle sotsiaalne ruum: milline võiks olla tänapäeva vallamaja ja milleks seda vaja on? „Võidutöös olidki need probleemid kõige paremini tajutud ja isegi mängleva kergusega lahendusi pakutud,“ rääkis Allman. Esimese koha preemia oli 12 000 eurot.

Teise koha preemia 10 000 eurot läks kavandile nimega „Vahvel“, mille autorid on Kristiina Aasvee, Allan Pilter, Sten Vendik ja Elise Roos arhitektuuribüroost OÜ Kauss Arhitektuur.

Kolmanda koha preemia 8000 eurot sai töö märgusõnaga „Klint“, mille autorid on Madis Eek, Margit Mutso, Tõnis Kimmel ja Inke-Brett Eek arhitektuuribüroost OÜ Arhitektuuribüroo Eek & Mutso.

4000-eurosed ergutuspreemiad anti kavandile „Ümarlaud“, mille autorid on Xenia Angela Sooniste, Jõnn Sooniste ja Andreas Krigoltoi inseneri- ja arhitektuuribüroost OÜ J+XS ning tööle „Jagaja“, mille autorid on Tarmo Teedumäe ja Toomas Tammis arhitektuuribüroost OÜ Arhitektuuriagentuur.

Harku vallavanem Erik Sandla (vasakul) koos arhitektuurivõistluse võitja Koit Ojaliiviga arhitektuuribüroost OÜ Kuu. Fotod Harku vald

Harku valla arengukava eesmärk on ehitada praeguse amortiseerunud vallamaja asemele nüüdisaegsetele nõuetele ja muutunud ruumivajadusele vastav uus vallamaja koos ümbritseva väliruumiga. Vallamajas peab olema töökoht 70 töötajale, ruumid volikogu kantseleile ning esinduslik volikogu saal.

Uus keskväljak hakkab ühendama praeguseid ja tulevasi jalakäijate teid nii, et tekiks jalakäijatele mõeldud selge ja turvaline ala, mida oleks võimalik ühendada ümbritsevate promenaadidega.

Parki on planeeritud nii kõrghaljastust kui ka väikevorme, eriilmelisi istumiskohti, purskkaev jm, mis teeb väljakust esindusliku ajaveetmiskoha kogu Harku vallale.

Arhitektuurikonkursi viieliikmelisse žüriisse kuulusid arhitektid Indrek Allmann, Egon Metusala, maastikuarhitekt Karin Bachmann Eesti Arhitektide Liidust ning Harku vallavanem Erik Sandla ja vallaarhitekt Kristiina Ott-Rätsepp.

Järgmisena korraldab Harku vallavalitsus väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse projekteerimistööde tellimiseks ideekonkursi võitjalt. Projekteerimistööde hind on ligikaudu 195 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Kommentaar, Erik Sandla, Harku vallavanem

Uue vallamaja ehituse täpne hind pole veel selge. Lähiajal on kavas sõlmida hankeleping vallamaja ja keskväljaku projekteerimiseks arhitektuurikonkursi võitnud ettevõttega. Projekteerimise aeg on umbes üks aasta. Valminud projekti alusel on plaanis küsida toetust, et rahastada Euroopa Liidu abiga praeguse hoone lammutamist ning uue energiatõhusa hoone ehitamist.

Keskväljaku ja vallamaja rajamise täpne hind selgub pärast riigihangete korraldamist.