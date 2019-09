E-Betoonelement, mis kuulub Euroopas juhtivate betoonelementidest lahenduste pakkujate kontserni Consolis, tarnib maailmatasemel hoonelahendusi siia Eestisse kui ka Skandinaaviasse. Ettevõte on teinud Eesti turul mitmeid märkimisväärsed projekte nagu näiteks: Harju maakohus, Maanteemuuseum, Ülemiste, Rocca al Mare, Kristiine keskus ja Mall of Tallinn T1, samuti mitmed tootmishooned ja terviklikud korterelamute lahendused nagu Pöörise, Järve tornid, Toom-Kuninga jne.

Eksklusiivse töötlusega pindade valmistamiseks investeeris Consolis Grupp täisautomaatsesse lihvimisliini, mis tarniti Harku tehasesse Itaaliast. Harku tehas loobus õõnespaneelide liinist, neid valmistatakse ettevõtte Tamsalu tehases. Uus täisautomaatne tootmisliin ühendab turu parima tehnoloogia, mille opereerimiseks on vahetuses vaja vaid ühte väljaõppinud spetsialisti. Lihvimisliini arvuti töötleb informatsiooni seinaelementide tootejooniste osas otse ettevõtte ERP süsteemist, millest tuleb oluline tööaja sääst. Alar Salum, Consolis Baltikumi üksuse juht: “Jah, otsime pidevalt uusi meeskonnaliikmeid, kes eelistavad liikumist soosivat tööd – tehases vajame betoonielementide valmistajaid. Kuna pakume täisteenusega betoonelementlahendusi.”

Uus liin on võimeline tootma üle 40 000 m2 eksklusiivse seinaelemendi aastas, mida on lisainvesteeringutega võimalik kahekordistada. 60 m pikkune tootmisliin võimaldab klientidele pakkuda erinevaid töödeldavaid eksklusiivseid pindu: lihvitud (terrazzo), masin-harjatud (brushed), klombitud (hammer-brushed) ja pesubetoon. Lisaks pealmistele seinapindadele on masin võimeline töötlema ka elementide servasid ning elementide avade servasid. Masina valikul sai määravaks lisavõimalus töödelda kumeraid ja lainelisi pindu. Maksimaalsed elementide gabariidid, mida liin töödelda suudab, on 4,5 x 12 m ning paksus kuni 1 m.

Tehases pööratakse suurt tähelepanu tööohutusele ja seetõttu on liiniga töötamise turvalisuse tõstmiseks paigaldatud ohutuse laserid, mis on jagatud mitmesse tsooni. See tähendab, et kui inimene või muu liikuv detail tootmises katkestab laserkiire, jääb lihvimisliin automaatselt seisma kuniks masina operaator annab peale ohu likvideerimist käsu tööd jätkata.

Consolis Gruppi kuuluvate ettevõtete jaoks on keskkonnahoid ja ökoloogilise jalajälje vähendamine väga olulised. Seoses uue tootmisliini vajadusega valmistoodete pindade töötlemisel suures koguses vett tarbida, investeeriti veepuhastusjaama ehitusse, mille funktsioon on liinilt saabunud betooniseguse vee töötlemine ning taaskasutusse võtmine. Uues jaamas eraldatakse puhastusseadmete ja filterpressi abil töödeldud veest sillutiskivi suurused kokkupressitud kuivad betoonijäägid, mis on betooni lihvimise käigus tekkinud jääde. Kuivad betoonijäägid utiliseeritakse.

E-Betoonelemendi võimekus toota värvilist betooni ja töödelda eksklusiivseid valmistoodete pindu, annab võimaluse suunata toodang peamiselt Skandinaavia klientidele, kes saavad üle keskmise hinnatasemega fassaade endale lubada. Tellimused laekuvad Eestisse läbi tütarfirmade, kes tegelevad kohapealse müügi- ja projektijuhtimisega. Consolis Grupis tähendab see, et olemasolevates Soome ja Rootsi tehastes lõpetatakse eksklusiivsete seinaelementide valmistamine ja toodang ostetakse alltöövõtuna nüüd kõik Eestist sisse. Järgmine suurem investeering, mida Harku tehases planeeritakse, on värvilise segusõlme renoveerimine, et pakkuda suurtes kogustes ja laias valikus värvilist betooni seinaelementide tootmiseks.

Töömahtude suurenemisega seonduvalt ootame oma meeskonda oma ala spetsialiste, et arhitektuurselt erilisi ja eksklusiivseid seinaelemente toota. Infot vabade ametikohtade kohta saab ettevõtte kodulehelt. Ettevõttena soovime pidevalt areneda ja ühiskonda panustada, olla timmitud tootmise (LEAN) põhimõtete edukad rakendajad ning tagada üldine heakord ja keskkonna ohutus.

Parema elukeskkonna nimel!