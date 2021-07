Sel aastal toimub Maalehe ja Eesti põllumajandus-kaubanduskoja ühine konkurss “Aasta põllumees” juba 21. korda. Kui eelmisel aastal said juubelisünnipäeva puhul kandideerida vaid naised, siis sel aastal on kandideerimiseks tee lahti kõigil.

Harjumaa tootjate organisatsioonid paraku ühtegi kandidaati nominendiks ei esitanud.

“Eks Harjumaa olegi põllumajanduslikult natuke vaeslapse osas, siin on põllumajandust muude majandusharudega võrreldes suhteliselt vähe,” kinnitab aasta põllumehe žüriisse kuuluv Kaja Piirfeldt, lisades, et nominente on aasta-aastalt aina keerulisem leida.

Kandideerimisega on seotud avalik tähelepanu ja nominent peab olema ise sellega nõus. See tähendab ka küllalt suurt ajakulu.

Teiste maakondade kandidaatidest rääkides kinnitab Kaja Piirfeldt, et nad on küll väga erineva tasemega, aga kõik nad on kõrgema põllumajandusliku haridusega, panustavad kogukondadesse ning tegelevad mitmesugustes põllumajanduslikes tootmisharudes.

Et aga selliseid konkursse vaja on, selles on Kaja Piirfeldt kindel. Need tutvustavad põllumeeste tegemisi laiemalt ja aitavad tõsta põllumajanduse tähtsust-tuntust ühiskonnas.

Aasta põllumehed

Seni on Harjumaalt aasta põllumeheks valitud

• Johannes Valk, Laheotsa talu (2003),

• Kalle Reiter, AS Sagro (2006),

• Jaan Metsamaa, AS Metsaküla Piim (2018),

• Kaja Piirfeldt, Remmelgamaa talu (2020).