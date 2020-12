2020. aasta alguses oli Harju maakonnas väljaspool Tallinna linna pakkumises ligikaudu 600 uut korterit. Valdavalt on maakonna korterite pakkumine koondunud Harjumaa väikelinnadesse, aga ka Tallinna linna vahetusse ümbrusesse.

Harjumaa korterite hinnatase 2020. aasta alguses oli keskmiselt 1800–2000 eurot/m2. Koroona-eelsel ajal oli elamispindade turg vägagi aktiivne. Kuu jooksul leidis ostja 80–90 uut korterit.

Üldistusena võib öelda, et enne viiruserünnakut oli Harju maakonna nii uute kui vanemate korterite turg mõistlikus tasakaalus. Pakkumist oli piisavalt ja kõrge tehingute arv näitas, et ostjad pidasid hinnataset vastuvõetavaks.

Kevad tõi äkilise šoki

Märtsikuise eriolukorra väljakuulutamise järel jäi kinnisvaraturg ootele. Olukorra selginemist jäid ootama nii kinnisvaraarendajad kui ostjad. Elamispindade turul väljendus see müügitehingute arvu sügavikku kukkumises.

Aprillis-mais-juunis leidis Harjumaal kolme kuu peale kokku ostja kõigest 50–60 uut korterit.

Kevadise koroona-hirmu ajal võis vanemate korterite turul täheldada hetkelist hinnalangust, kuid uute korterite turgu see väga ei puudutanud. Pigem tardusid hinnad endisele tasemele. Mõne arendusprojekti raames ehk pakuti ajutiselt mõningaid soodustusi.

Ajutine raputus möödus kiirelt

Juuliks-augustiks tundus, et koroona on seljataha jäänud. Koroonasse haigestunute arv oli jõudnud nulli lähedale.

Üldine kinnisvaraturu sentiment võttis positiivse suuna. Eeskätt väljendus kinnisvaraturu positiivsus tehingute arvu jõulises taastumises.

Nagu üldist trendi ettejoonistavas Tallinnaski kerkis Harjumaa korteritehingute arv sügiseks kõrgustesse, mis ületas aastatagust. Sügisest talve suunas liikudes pole aktiivsus korteriturult kadunud. Tehingute arv on jätkuvalt väga kõrge.

Suur ostude arv tähendab Harjumaa uute korterite jaoks pakkumiste arvu vähenemist 500–600 pakkumiseni. Ühe kuuga leiab ostja ligikaudu sadakond uut korterit.

Võib öelda, et nii palju on koroona uute korterite turgu siiski mõjutanud, et pakkumisel olevate korterite eest küsitakse 2020. aasta lõpus enam-vähem sama hinda, mis aasta alguseski.

Ettevaade on positiivne

Koroona ja hetkeline majanduslangus on elamispindade turust pigem mööda läinud. 2021. aastalt ootame majanduskasvu. Osalt põhineb majanduse taastumise eeldus massiivsel avaliku sektori kulutamisel. Selle kõrval tasub märkida, et börsidki löövad rekordeid. Need positiivsed märgid tähendavad, et maailmas on hulk raha, mis otsib kohta, kuhu seda investeerida.

Selline keskkond sunnib vähemalt lühiajaliselt Harjumaa elamispindade turgu laiemalt ja kitsamalt uute korterite turgu positiivselt vaatama. Kui kodu ostmiseks on vajadus, ei ole seda mõtet edasi lükata, sest vaevalt tuleb turule massiliselt sooduspakkumisi.

Kinnisvaramüügiks ei ole samuti paha aeg. Ostjad on turul ja asju õigesti korraldades ei tohiks kliendi leidmine olla liiga keeruline. Müügiplaane pole mõtet ka edasi lükata lootuses, et kohe-kohe on tulemas oluline kinnisvara kallinemine, millest ei tahaks ilma jääda.

2021. aasta võiks meile näidata mõõdukalt aktiivset korteriturgu. Hinnad liiguvad tasakaalukalt ja positiivselt ülespoole ning seda mõnevõrra aeglasemalt kui aasta-paar tagasi.

Harjumaa uute korterite keskmised hinnad

• 1-toaline 70 000–80 000 eurot

• 2-toaline 85 000–115 000 eurot

• 3-toaline 110 000–170 000 eurot

• 4-toaline, sh ridaelamukorterid 160 000–260 000 eurot

• 5-toaline, sh ridaelamukorterid 200 000–300 000 eurot

Reelika Tammemäe-Kadak, kutseline kinnisvaramaakler, Licensed Real Estate Agent, +372 5666 9298, reelika@cke.ee

Kauneid jõule ja õnnelikumat uut aastat meile kõigile!