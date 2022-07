Harjumaa omavalitsuste liidul on traditsioon tunnustada maakonna parimaid lõpetajaid ja nende klassijuhatajaid, juhendajaid, õpetajaid, mentoreid.

Kõige rohkem ehk 24 medalit said Saku gümnaasiumi lõpetajad – 14 kulda ja 10 hõbemedalit. Järgnevad Viimsi gümnaasium 21 medalistiga (6 kulda, 15 hõbedat) ja Jüri gümnaasium 15 medalistiga (6 kulda ja 9 hõbedat).

